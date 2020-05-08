الامارات | «نظارة» ترصد أعراض «كورونا» لدى مستخدمي وسائل النقل

شكرا لقرائتكم خبر عن «نظارة» ترصد أعراض «كورونا» لدى مستخدمي وسائل النقل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي تجربة نظارة ذكية طراز Rokid T1 لقياس درجة حرارة مستخدمي قطاع النقل والمواصلات بطريقة آمنة، بحسب مدير الإدارة العميد عبيد الحثبور، الذي أشار إلى أنها النظارة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وصممت للوقاية من الأوبئة، إذ تدمج تكنولوجيا التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد استخدامها في الصين وأنها أثبتت فاعلية في قياس درجة الحرارة بدقة عالية.

وقال الحثبور إن النظارة الذكية تكشف أحد أبرز أعراض فيروس كوفيد-19 وهو ارتفاع درجة حرارة الشخص المصاب، ما يسهل مهام عناصر التأمين في المواقع التي تشهد كثافة بشرية، مثل محطات المترو والحافلات، بتسجيل القراءات المطلوبة، والتعرف إلى الأشخاص الذين يعانون ارتفاع درجات الحرارة عن طريق الإشعاع الحراري بسرعة، باستخدام تقنية ذكية تطلق تنبيهات وتحذيرات صوتية حسب حالة الشخص، ما يتيح التعامل مع الحالات المشبوهة من رجال الأمن بعد تلقيهم إشعارات بالحالة.

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وأضاف أن النظارة تكشف حرارياً على مسافة مترين، وتمسح حرارة 100 شخص في الدقيقة الواحدة، وتتميز بخفة الوزن (180 جم)، والتوازن، فضلاً عن تصميمها الأنيق، ما يساعد على ارتدائها فترات طويلة، ومسح حرارة الأجسام المتحركة، فضلاً عن إمكان تطوير خواص النظارة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإضافة اختصاصات أخرى إليها، مثل تقنية التعرف إلى الوجوه، إضافة إلى ربطها بغرف العمليات.

- «النظارة تمسح حرارة 100 شخص في الدقيقة وتطلق تنبيهات صوتية حسب الحالة».

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