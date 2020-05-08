الامارات | حكومة دبي تبذل جهوداً ضخمة لمواجهة «كوفيد-19» وحماية المجتمع

شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة دبي تبذل جهوداً ضخمة لمواجهة «كوفيد-19» وحماية المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس، بالتعاون مع تلفزيون دبي، مؤتمراً صحافياً عن بعد عبر الاتصال المرئي، أجاب فيه المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر محمد الطاير، ونائب الرئيس في مطارات دبي جمال الحاي، على أسئلة مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية والإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام العربية والعالمية، حول مستجدات الوضع في إمارة دبي، في ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دبي للحد من انتشار الفيروس.

الإجراءات الوقائية وجّه رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، الإعلامي سامي الريامي، سؤالاً للمدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر محمد الطاير، عن الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الهيئة في ما يتعلق بخدمة تاكسي دبي وخدمة الحافلات، وبشكل خاص بين صفوف السائقين، حيث أكد الطاير أن الهيئة دائماً تتبع أساليب عالمية في التعامل مع المواصلات العامة. وأضاف أنه وفقاً للتقارير المنشورة من قبل الاتحاد الدولي للمواصلات العامة، فقد وضع الاتحاد بعض الأنظمة التي يجب على مؤسسات وهيئات المواصلات اتباعها، خصوصاً في ما يتعلق بقطاع مركبات الأجرة وسيارات الليموزين لحماية السائقين، والتعقيم المستمر. وأشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي وفرت وسائل الحماية الشخصية للسائقين، كما طبقت المسح الحراري على جميع السائقين والعاملين، بالإضافة إلى برنامج صارم للتعقيم والتنظيف لجميع الحافلات ومركبات الأجرة خلال برنامج التعقيم والوطني، وبلغ عدد الحافلات أكثر من 800 حافلة وأكثر من 5000 مركبة، كما تم تقليص عدد الركاب من 70 إلى 30 شخصاً في الحافلة الواحدة، كما حددت الهيئة عدد الركاب في مركبات الأجرة بثلاثة ركاب من ضمنهم السائق. ولفت الطاير إلى أهمية قطاع المواصلات لمختلف القطاعات في هذه المرحلة الاستثنائية، لاسيما القطاع الصحي، وتقديمه الدعم للمستشفيات والعيادات والصيدليات، وأن المواصلات قطاع حيوي لا يمكن إيقاف خدماته الأساسية بشكل كامل والتوقف عن خدمة القطاعات الحيوية في هذه الفترة.

وفي بداية المؤتمر الذي تم بثه على الهواء مباشرة على قناة «سما دبي»، وأداره الإعلامي محمد سالم، تم التأكيد على أن حكومة دبي، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، تقوم بجهود ضخمة من خلال مختلف دوائرها وهيئاتها وأجهزتها المعنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومعالجة تداعياته على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تجاوز الأزمة الراهنة بأقل التأثيرات السلبية الممكنة، بل وتحويل ما تحمله من تحديات إلى فرص جديدة للتميز.

وفي ما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات، أكد الطاير أن حركة المواصلات في دبي تسير بحسب الإجراءات التي تقرها اللجنة العليا للأزمات والكوارث في دبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أنه منذ بداية الأزمة تم تطبيق إجراءات احترازية عدة، والتي كان من بينها إيقاف مترو دبي، وتخفيف حركة المواصلات بالتعاون مع شرطة دبي وأمن المواصلات، كما تم تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة في دبي، مشيراً إلى انخفاض أعداد الركاب من مليون و300 ألف راكب إلى 400 ألف راكب يومياً.

وتطرق نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة مطارات دبي جمال الحاي إلى الموضوعات المتعلقة بسلسلة إمدادات المواد الغذائية والطبية منذ بداية الأزمة العالمية الراهنة، حيث شهدت رحلات «طيران الإمارات» ارتفاعاً بما يعادل الضعف في عدد رحلات الشحن، مع استخدام طائرات الركاب في رحلات الشحن لتخدم احتياجات هذه المرحلة الحرجة، وأيضاً فتح مجالات جديدة للشحن خلال هذه المرحلة، وتأمين المستودعات والمخازن الوطنية لاستيعاب الكميات الوفيرة من الأدوية والمواد الغذائية في دبي.

ورداً على سؤال لرئيس تحرير صحيفة «غلف نيوز» الإعلامي عبدالحميد أحمد، حول كيفية تقييم الخدمات التي تقدمها هيئة الطرق للجمهور عبر القنوات الذكية والإلكترونية، قال مطر الطاير، إن «الهيئة من الجهات الحكومية السبّاقة في تطوير الخدمات والتحول الرقمي، مع امتلاكها أربع قنوات رقمية، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للهيئة لتلبية احتياجات المتعاملين على مدار الساعة، إذ شهدت هذه القنوات زيادة 40% في عدد المعاملات».

ولفت إلى إطلاق الهيئة خدمة جديدة من خلال حافلة متنقلة أطلق عليها «مركز إسعاد المتعاملين المتنقل»، التي بدأت بخدمة أصحاب الهمم وكبار السن، مؤكداً أن إقبال المتعاملين على الخدمات الإلكترونية للهيئة أدى إلى زيادة هذه المعاملات عموماً إلى 300%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ورداً على سؤال رئيس التحرير المسؤول لصحيفة «البيان» الإعلامية منى أبوسمرة، حول الوجهات الجديدة في قطاع الشحن والتي فرضتها ظروف وتداعيات انتشار فيروس كورونا، أجاب جمال الحاي، أن خدمات مطارات دبي للشحن لم تتوقف على الإطلاق، بل على العكس شهد مطار دبي وجهات جديدة للشحن ولديه حالياً ما يقارب 110 رحلات شحن يومية، وكذلك شهدنا ارتفاعاً في عدد أطنان الشحن، ولدينا تعاون مع 12 شركة طيران تعمل ليلاً ونهاراً لتسيير الخطط المرسومة وتحقيق تطلعات دبي في هذه المرحلة.

وفي سؤال من صحيفة «الشرق الأوسط» للإعلامي مساعد الزياني، حول كيفية تعامل مطارات دبي مع آلاف الراغبين في العودة إلى بلدانهم إلى حين انتهاء تداعيات أزمة (كوفيد -19)، أجاب الحاي: «إن مطار دبي قام بإجلاء ما يقارب 37 ألف مسافر من المتواجدين في الإمارات، وتحديداً من المتواجدين في دبي، وجميعهم وصلوا إلى بلدانهم بشكل آمن، بعد أن أجريت لهم الفحوص الطبية اللازمة قبل السفر كأحد الاشتراطات المفروضة من قبل بعض الدول لعودة رعاياها».

وفي سؤال من رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» الإعلامي حمد الكعبي، حول الطاقة التي تعمل بها حافلات وتاكسي دبي، قال الطاير إن «دبي يعمل بها أكثر من شركة للتاكسي بإجمالي 11 ألف تاكسي، وفي وقت الأزمة قامت الهيئة بتشغيل 5000 مركبة بنسبة 25% من طاقتها».

ووجه مدير مكتب صحيفة «الاهرام» المصرية في دبي الإعلامي وائل الصواف، سؤالاً حول عدد الطائرات العاملة اليوم في مطار دبي، وأجاب الحاي، أن معظم المطارات العالمية مغلقة حالياً، وبالتالي لا توجد رحلات مجدولة في المطار، والرحلات الحالية هي فقط الرحلات المعنية بإجلاء رعايا بعض الدول وعدد هذه الرحلات متغير، أما ما يتعلق بعدد رحلات الشحن فهي تقارب 110 رحلات يومية.

وأشار إلى أن الرحلات المجدولة سيتم النظر فيها اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، أو أوائل يوليو، بينما جدولة رحلات وإحصاءات الشحن ستتم اعتباراً من شهر يوليو المقبل.

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ووجه رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الخليج» رائد برقاوي، سؤالاً لمطر الطاير حول تمكُّن الهيئة من الاستمرار في تنفيذ مشاريع الطرق، قال الطاير: «دبي كانت سباقة في التعامل مع الأزمة وأخذت كامل الإجراءات الاحترازية، بفضل المتابعة اليومية للجنة العليا للأزمات والكوارث، والقرارات التي تتخذ خلال الاجتماعات اليومية والأسبوعية من خلال تقييم الوضع على الأرض باستمرار».

وفي ما يخص العمال، أكد مطر الطاير أن هناك إجراءات احترازية وتعليمات معتمدة من هيئة الصحة والجهات المختصة يتم تطبيقها بمنتهى الدقة، سواء في سكنات العمال، أو وسائل النقل المخصصة لهم.

مطر الطاير: - المواصلات قطاع حيوي لا يمكن إيقاف خدماته الأساسية، ونتخذ الإجراءات الوقائية. - الهيئة تدرس سبل مساعدة شركات التاكسي الوطنية لتعويض خسائرها. جمال الحاي: - «طيران الإمارات» رفعت عدد رحلاتها للشحن إلى الضعف منذ بداية الأزمة. - عمليات الشحن لم تتوقف في مطار دبي، ولدينا نحو 110 رحلات يومياً.

وأكد أن المشاريع في دبي مستمرة وأن الهيئة افتتحت العديد من المشاريع خلال هذه الفترة، أما في ما يتعلق بالمستقبل، فإن الخطط التشغيلية السنوية يتم تعديلها بحسب المجريات، ولا شك أنه في ما بعد كورونا سيتم دراسة هذه المؤثرات وتأثيرها على الخطط سواء من الناحية المالية أو الاستراتيجية وكذلك الناحية التخطيطية.

وطرح رئيس تحرير صحيفة «الرؤية» الإعلامي محمد الحمادي سؤالاً على جمال الحاي، عن مدى تأثر حركة الشحن إلى دبي وهل تم رفع الطاقة الاستيعابية من الطائرات المخصصة لذلك، حيث أكد زيادة سعة الشحن المخصصة خلال هذه الفترة، كما شهدت مطارات دبي زيادة في عدد الاطنان المخصصة.

ورداً على سؤال للإعلامي فيصل بارود من وكالة أنباء الإمارات، حول ما إذا كانت خدمة تاكسي دبي مقتصرة على الطلب المسبق، قال مطر الطاير: إن «شركات التاكسي الموجودة في الخدمة تعمل عن طريق تطبيق «هلا» أو تطبيق «تاكسي دبي»، بالإضافة إلى خدمتين تمت إضافتهما لدعم القطاع الصحي في دبي بشكل متواصل، حيث يتم توفير مركبات للمصابين، كما تم تخصيص مركبات لنقل نحو 120 طبيباً يومياً، ومركبات أخرى لدعم الصيدليات، كما تم دعم خدمات التوصيل من خلال توقيع 10 عقود مع شركات توصيل.

ولفت إلى أن الهيئة تدرس كيفية مساعدة شركات التاكسي لتعويض خسائرها الناجمة عن أزمة كورونا سواء من خلال تخفيض الرسوم أو غيرها من الإجراءات».

ووجه رئيس تحرير صحيفة «خليج تايمز» مصطفى الزرعوني، سؤالاً لمطر الطاير حول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة لضمان عدم انتشار فيروس كورونا بين مرتادي وسائل النقل، فقال: إن «الهيئة تعتمد على الممارسات العالمية وتعليمات الاتحاد الدولي للمواصلات، الذي أقر ثلاثة محاور يتم التركيز عليها في دبي هي: التطهير والتعقيم، وحماية المستخدمين والموظفين، بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي».

وفي سؤال لعبدالله المطوع من قناة «العربية»، وجهه إلى جمال الحاي، حول ما اذا كان هناك مبادرات لتخفيف الأعباء عن الشركاء في مجال الطيران والأعمال، فقال: إن «جميع الشركات والمستثمرين في مطار دبي تم إعفاؤهم 100% من الحد الأدنى من الضمانات أو الرسوم المعادلة للشركاء الذين طلب منهم وقف النشاط أو التداول، بسبب تعليق عمليات المطار نتيجة للوباء العالمي، وذلك بداية من الأول من مارس 2020 حتى 31 مايو الجاري».

- دبي كانت سبّاقة في معالجة الأزمة، واجتماعات يومية برئاسة منصور بن محمد لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات.

- خبراء دوليون أشادوا بمستوى تعامل دبي مع الأزمة، متفوقةً في إجراءاتها الاحترازية على مدن عالمية كبرى.

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