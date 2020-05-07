الامارات | احذر ارتكاب هذه المخالفات في دبي رغم التخفيف الجزئي وفتح المولات والمطاعم

شكرا لقرائتكم خبر عن احذر ارتكاب هذه المخالفات في دبي رغم التخفيف الجزئي وفتح المولات والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرصت شرطة دبي على توضيح التعليمات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل أفراد المجتمع، والمخالفات الناتجة عن عدم الالتزام بها، في ظل التخفيف الجزئي لتقييد الحركة لتصبح ثمان ساعات فقط من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحاً، وإعادة فتح المراكز التجارية والمطاعم باشتراطات واضحة.

وأكدت شرطة دبي أن بإمكان السائق فقط إذا كان مفرده في السيارة عدم ارتداء الكمامة، لكنها إلزامية على الجميع فيما عدا ذلك، أي إذا كان هناك أشخاص آخرين معه، موضحة أن غرامة عدم الالتزام بذلك 1000 درهم.

وأوضحت أن مسافة التباعد الجسدي يجب أن لا تقل عن مترين بين كل شخص، واتباع التعليمات الموضحة عند استخدام المواصلات العامة مشيرة إلى أن هناك غرامة 1000 درهم كذلك على المخالفين، مع ضرورة الالتزام بعدد ثلاثة اشخاص فقط في السيارة الخاصة والأجرة فيما عدا الأقارب من الدرجة الأولى فقط، مراعاة للترابط الأسري.

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وحول الزيارات المنزلية، أفادت بأنه يسمح فقط للأقارب من الدرجة الأولى والثانية بشرط أن لا يزيد عدد الأشخاص المتواجدين في المكان عن خمسة أفراد، مع تفادي زيارة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة على تجنب توزيع الوجبات على الأهل والجيران.

وأكدت منع التجمعات العامة والخاصة مع فرض غرامة 10 آلاف درهم للمنظم و5000 آلاف درهم لكل من يشارك، كما شددت على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية أثناء ممارسة الرياضة بحيث لا يتعدى ثلاثة أشخاص وعدم تبادل المعدات الرياضية، مشيرة إلى أن التخفيف الجزئي يجب أن يقابل بقدر أكبر من الالتزام والوعي من قبل أفراد المجتمع.

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