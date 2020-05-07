الامارات | 50 % انخفاضاً في القضايا الأسرية بالشارقة خلال «تقييد الحركة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 % انخفاضاً في القضايا الأسرية بالشارقة خلال «تقييد الحركة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، انخفاض عدد القضايا الأسرية في الإمارة بنسبة 50% خلال الأزمة الحالية، مقارنة مع ما شهدته الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال إن الانخفاض يعد مؤشراً الى مستوى التقارب الذي بلغته الأسر بسبب التزام البيوت، على الرغم من التوقعات السابقة بأن يزيد عدد حالات الخلافات الأسرية والمشاحنات الزوجية نتيجة شعور الزوجين والأبناء بالضيق في ظل ما طرأ على حياتهم اليومية من تغييرات، بسبب الإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات المعنية في الدولة، لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأضاف الشامسي خلال الملتقى الإعلامي السنوي الرابع لشرطة الشارقة، الذي عقد عن بعد، أن الأزمة الحالية أدت إلى انخفاض نسبة الحوادث المرورية بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ سجل 14 حالة وفاة مقارنة بـ39 وفاة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبين أن نسبة الجرائم المقلقة انخفضت أيضاً بشكل ملحوظ، إذ بلغ عدد القضايا التي حولت للمختبر الجنائي منذ بداية العام الجاري 3000 قضية، مقابل 5000 في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت الشامسي إلى ضبط شخصين وإحالتهما للنيابة بتهمة بث شائعات كاذبة.

وقال إن إحدى الشائعات انتشرت عبر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد بوجود سيارة إسعاف في قرية تسجيل السيارات لاصطحاب شخص مصاب بـ«كورونا».

وأكد تحرير 3901 مخالفة لأشخاص غير ملتزمين بقرارات تقييد الحركة المرورية خلال فترة التعقيم الوطني، منها 2176 مخالفة بحق أشخاص خرجوا من منازلهم دون ضرورة، ولغير دواعي العمل، و1725 مخالفة بحق سائقين تجاوزوا عدد الركاب المسموح به داخل المركبة خلال الفترة من 6 أبريل الماضي إلى أمس.

وتحدّث الشامسي عن جهود الشرطة في فحص العمالة بالمناطق العمالية وداخل سكناتهم للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى وجود لجنة مشتركة للتفتيش على سكنات العمال بالتعاون مع وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والموارد البشرية والتوطين، تنفذ مسحاً يومياً للمناطق الصناعية والعمالية للتأكد من خلوها من فيروس «كورونا»، مؤكداً فحص ما يزيد على 90 ألف عامل.

وأشار الشامسي إلى أن شرطة الشارقة خصصت 216 شرطياً لتأمين المناطق الصناعية وسكنات العمال، فيما توفر لهم جمعية الشارقة الخيرية والهلال الأحمر الإماراتي مستلزمات، ووجبات يومية.

وأكد وجود متابعة دقيقة مع وزارة التوطين والموارد البشرية لموضوع الرواتب، والتنسيق مع أصحاب الشركات لعدم تأخيرها.

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وبيّن أن الشرطة تنسق مع جميع الجهات للمساهمة بالأعمال الإنسانية خلال الأزمة الحالية، لافتاً إلى تواصل سفير دولة نيبال في الإمارات مع الشرطة للإبلاغ عن عمال من جاليته لا يستطيعون تأمين مستلزماتهم. وأكد الشامسي تحديد الشركة التي يعملون فيها، مضيفاً أن الشرطة أمّنت لهم مبنى، ووفرت احتياجاتهم اليومية.

إحصاءات

أكّد اللواء سيف الزري الشامسي أن الجرائم المقلقة في الشارقة انخفضت بنسبة 13%، خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، أما الجرائم المبلغ عنها فوصلت إلى 26%، في حين ارتفعت نسبة الشعور بالأمان إلى 99% خلال الفترة نفسها.

ولفت إلى انخفاض نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خلال العام الماضي بنسبة 25% وبفارق 21 حالة وفاة مقارنة بعام 2018، في حين سجلت حوادث الدهس انخفاضاً في تراجع الوفيات الناتجة عنها بنسبة 37%، أما عدد الوفيات الناتجة عن حوادث التدهور فتراجعت بنسبة 55%.

3000

قضية تعامل معها مختبر الشارقة الجنائي منذ بداية العام الجاري.

3901

مخالفة لأفراد خرجوا دون ضرورة وسائقين تجاوزوا عدد الركاب المسموح به داخل المركبة.

- ضبط شخصين وإحالتهما للنيابة بعد بث شائعات كاذبة خلال أزمة «كورونا».

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