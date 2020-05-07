الامارات | الهند تبدأ إعادة رعاياها العالقين في الإمارات بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تبدأ إعادة رعاياها العالقين في الإمارات بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت جمهورية الهند إعادة بعض مواطنيها العالقين في الدولة بسبب فيروس كورونا المستجد / كوفيد 19 / و البالغ عددهم 168 شخصا.



و خضع ركاب الرحلة، التي إنطلقت من مطار أبوظبي الدولي اليوم، لجميع الإجراءات الصحية و الفحوصات الطبية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل صعودهم إلى الطائرة وهي الإجراءات التي إطلع عليها سفير جمهورية الهند لدى الدولة بافان كابور خلال زيارته لقاعة الفحص بالمطار .

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و قال بافان كابور في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن رحلة الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية " إنديا أكسبريس " تعد الرحلة الأولى التي تسيرها الحكومة الهندية بالتعاون مع السلطات في دولة الامارات لإجلاء الفوج الأول من الرعايا الهنود الذين علقوا في الدولة بسبب كورونا .. و أضاف أن هذه الرحلة غادرت متجهة إلى مدينة كوتشي في ولاية كيرلا الجنوبية الهندية.



و ثمن التنسيق المتميز بين البلدين في هذا الصدد و تسهيل إجراءات مغادرة أبناء الجالية الهندية و إنهائها في وقت قياسي.. و أشاد بالاجراءات و التدابير الصحية التي تم اتخاذها من قبل السلطات الصحية في الإمارات لضمان خلو جميع ركاب الطائرة من فيروس كورونا قبل صعودهم للطائرة عائدين إلى بلادهم.

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