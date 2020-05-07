الامارات | 3.4 مليون رأس حجم الثروة الحيوانية في أبوظبي خلال العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن 3.4 مليون رأس حجم الثروة الحيوانية في أبوظبي خلال العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ حجم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي نحو 3 ملايين و472 ألفاً و21 رأساً، وفقاً لتقرير صادر حديثاً عن مركز إحصاء أبوظبي.

وأوضح التقرير أن عدد حيازات الثروة الحيوانية بلغ في عام 2019 حوالي 25 ألفاً و87 حيازة تتمركز 62% منها في منطقة العين، فيما استحوذت منطقة أبوظبي على 20% ومنطقة الظفرة على 18%.

وتؤكد المؤشرات الإحصائية التي تضمنها التقرير أن إمارة أبوظبي قطعت أشواطاً كبيرة في مجال تحقيق الأمن الغذائي، واستطاعت خلال السنوات الأخيرة الارتقاء بقطاع الإنتاج الحيواني من خلال دعمها لمربي الثروة الحيوانية ومزارع الإنتاج الحيواني ذات النشاط التجاري بمختلف أصنافها، نظراً لأهمية هذا القطاع، باعتباره رافداً مهماً للأمن الغذائي في الإمارة خصوصاً، والدولة عموماً، وعلى المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

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وسلط التقرير الضوء على الخدمات البيطرية التي تقدمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لمربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، وفي مقدمتها توفير التطعيمات والتحصينات لمختلف صنوف الثروة الحيوانية، إضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية وتقديم الاستشارات من خلال الاختصاصيين الموزعين على 3 مستشفيات و27 عيادة بيطرية تابعة لها.

وتنفذ الهيئة برنامجاً لدعم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية المواطنين، والذي يستفيد منه أكثر من 18 ألف مربٍّ، من خلال 15 مركز توزيع تابعة للهيئة في إمارة أبوظبي، حيث يبلغ إجمالي كميات الأعلاف المدعومة التي يتم صرفها سنوياً نحو 1.3 مليون طن، والتي يتم صرفها من خلال الخدمات الإلكترونية والتطبيق الذكي الخاص بالهيئة.

وتسعى الهيئة إلى تمكين المربين والعاملين في مجال الإنتاج الحيواني على الصعيدين التجاري والخاص بهدف تنمية قطاع الثروة الحيوانية والارتقاء بعملية التربية ورفع كفاءة الإنتاج وتعظيم مساهمة المنتجات الحيوانية في الاستهلاك المحلي، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي الوطني، ورفدها بمزيد من الموارد والممكنات المحلية.

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