"تير دو موناكو" تُقدّم مجموعة من النصائح حول إنشاء حديقتك المنزلية الخاصة



طريقة سهلة لتصميم حديقة مطبخ في منزلك

يمكن أن تشكل البستنة هواية مميزة تدعم نموّك الشخصي وتساعد أطفالك على اكتشاف خبايا عالم النباتات المذهل بينما تحافظ على التباعد الاجتماعي وتلازم المنزل خلال هذه الفترة الحرجة! وإذا كنت قلقاً بسبب عدم توفّر المساحة الكافية، فاعلم أنّ البستنة ليست مخصصة فقط لمن يملك قطعة أرض كبيرة وجميلة وينوي الاهتمام بها، إذ يمكنك الاستعانة بالعديد من الأغراض التي تستخدمها يومياً لزرع النباتات.

قبل كل شيء، أنت بحاجة إلى التراب ولا يمكنك استبداله بأي مادة أخرى نظراً لأهمّيته القصوى.

متى أصبح التراب بمتناول يديك، إليك بعض الأغراض التي يمكنك استخدامها كحاوية: علب عصير الفاكهة من الكرتون بعد إزالة القسم العلوي منها، مراطبين المربى، أوعية الزبادي الفارغة، كرتون البيض وكرتون ورق دورة المياه المتوفر بصورةٍ دائمة.

قم بثني كرتون ورق دورة المياه إلى نصفين بالطول وقصّ حوالى 1 سنتم عند الطرف ثمّ قم بطيّ هذه الشقوق لتحصل بالتالي على قاعٍ مغلق. وهكذا أصبحت الأواني جاهزة لتزرع فيها ما يحلو لك! اسمح لأطفالك بتزيين الكرتون!





ماذا يمكننا أن نزرع إن لم يكن بوسعنا شراء البذور؟ افتح رفوف خزانتك فقد حان الوقت لنكتشف معاً مجموعة من الموارد التي لم تخطر يوماً في بالك. يمكنك

زراعة الحمّص المجفف والفاصولياء المجففة والبصل الصغير (توضع الجذور في التربة) أو فصوص الثوم.

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يمكنك أيضاً زراعة بذور الفواكه والخضروات التي تشتريها للأكل. يمكنك زراعة بذور الاسكواش والطماطم وغيرها من الخضروات ولكن لا تتوقّع أن تنتج نوعية الخضروات نفسها مثل تلك التي استخرجت منها البذور. يمكن أن تحدث تقلبات في الخضروات التي تحصدها أو قد ينخفض معدل الإنبات إلى مستوياتٍ دنيا. لذلك من المهم التحقق من مصدر البذور وتجنب إعادة زراعة البذور التي لا تخدم هذه الغاية.





أصبحت الآن جاهزاً لتهتمّ بحديقتك الصغيرة! وفقاً لدراسة أجراها نظام الرعاية الصحية بجامعة نورث كارولاينا، تساهم البستنة في رفع مستوى السيروتونين وخفض الشعور بالقلق ومستويات الكورتيزول (هورمون الإجهاد) في الجسم كما أنها وسيلةٌ رائعة للاستمتاع بها مع عائلتك في الظرف الراهن.

أمّا إذا كنت تنشد زراعة أنواع معينة من الفواكه والخضروات وكنت تبحث عن بعض المعدات، فستجد ضالّتك على موقع "تير دو موناكو" الذي يوفر متجراً إلكترونياً يضم وفرة من الخيارات بما فيها الفراولة والخضار الورقية والريحان والبقدونس والطماطم وغير ذلك!

لا تنسَ أنه يمكنك استخدام نباتاتك لأغراضٍ عدة. إليك بعض الأمثلة التي قد تشجعك على إنشاء حديقتك الخاصة:

لا شكّ في أنّ الريحان نبتة استثنائية ويمكن استخدامه لصنع شاي الأعشاب الذي يحدّ من التوتّر والصداع النصفي.

هل تعلم أنّ أزهار القطيفة صالحة للأكل كما أنّها تُضفي لوناً مُفعماً بالحياة على حديقتك وتساهم في درء الكثير من الآفات لاسيما تلك التي تصيب الطماطم.

يمكن استخدام البقدونس أيضاً لصنع شاي الأعشاب الذي يساعدك على الحدّ من مشاكل الجهاز الهضمي كما أنه مضاد للأكسدة.

إذا كنت مقيماً في موناكو وتنشد أي نصيحة أو تبحث عن نباتات معيّنة (مثل الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الكوسى، الريحان) ، فموقع "تير دو موناكو" يُقدّم خدمة التوصيل داخل الإمارة وإلى البلديات المجاورة. لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني [email protected]