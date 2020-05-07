دافزا: جاهزية للمستقبل بعد نجاح نظام العمل عن بعد

كشفت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" عن مبادرات نوعية تقدمها لموظفيها خلال فترة تطبيق نظام العمل عن بعد وذلك حرصاً منها على استدامة وتيرة العمل المتميزة وإرساء بيئة ملائمة لاستمرارية "العمل عن بعد" بسلاسة وسهولة عالية محافظة على أواصر العلاقات الوظيفية خلال هذه التجربة الجديدة.

وتضمنت المبادرات المعدة من قبل إدارة الموارد البشرية في دافزا، مبادرة "ملتقى موظفي دافزا الافتراضي" والذي من خلاله يتم وضع أجندة معينة بشكل أسبوعي لمناقشة تجربة الموظفين الحالية ومقترحاتهم مع قيادات المنطقة الحرة وتخصيص مدة معينة من الملتقى مخصصة للموظفين الذين يودون مشاركة زملائهم بإنجاز معين وذلك من باب تأصيل العلاقات وتشجيعهم على إرساء بيئة إيجابية ودية رغم انقطاع الاتصال المباشر خلال هذه الفترة.

وبهدف تقدير جهود الموظفين المتميزين تبعاً لنتائج متابعة المهام الوظيفية وتقاريرهم وتقييم مدراء الإدارات، استمرت دافزا بتطبيق منظومة الثناء والتقدير خلال هذه الفترة عن طريق نظام الاتصال الداخلي وذلك لتحفيز الموظفين وتقدير جهودهم الاستثنائية أثناء أدائهم لأعمالهم وسعيهم للمحافظة على جودة وتميز تجربة المتعاملين والشركات الأجنبية في دافزا.

واستمرت دافزا بالتزامها نحو تنمية قدرات ومهارات موظفيها عن بعد عبر تفعيل منصة تعليمية رقمية تتيح لكادرها البشري الانضمام إلى مختلف الدورات التدريبية والمحاضرات بهدف استمرارية عملية التطوير الوظيفي واستمرار تلبية متطلبات المسار المهني لموظفيها. كما تتيح المنصة لموظفيها اختيار موضوعات نوعية تقوم بتوسيع قاعدتهم المعرفية وتبني مهارات جديدة لاستثمار أوقاتهم خلال عملهم من منازلهم.

وقال يوسف بهزاد، مساعد المدير العام لقطاع التنمية البشرية والاستراتيجية في دافزا: "إن التنمية البشرية وسعادة الموظفين هي من أولويات المنطقة الحرة، وإن استمرارية هذه المنظومة أمر لابد منه خلال فترة تطبيق نظام العمل عن بعد وذلك لضرورة تحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة لسير الأعمال بشكل طبيعي والتي ترتبط بشكل مباشر بسعادة الموظفين والمتعاملين".

وأضاف: "وتأتي مبادراتنا أيضًا كنوع من أشكال الدعم النفسي للموظفين خلال العمل عن بُعد وفترات التباعد الاجتماعي وذلك حفاظاً على إيجابيتهم وحماسهم، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على النتائج العالية على صعيد تحقيق مؤشرات أداء عمل الإدارات والحفاظ على مستوى الخدمات التي عهدها المتعاملين ما قبل الجائحة. ونحن الآن بصدد إنهاء خطة لتأهيل الموظفين لفترة ما بعد كورونا، وذلك بهدف تهيأتهم وإعدادهم لتلك المرحلة".

من جانبه، قال إبراهيم البنا، مدير إدارة أول ، إدارة الموارد البشرية: "إن البنية الرقمية المتميزة في "دافزا" أتاحت لنا الفرصة لتحويل أعمالنا ومتابعة سير عملية التنمية البشرية لدينا بشكل افتراضي عالي الكفاءة. ونقوم في الوقت الراهن بدراسة ومراجعة سياساتنا الداخلية بناء على الدروس المستفادة من التجربة الحالية وما قد ينتج عنها مستقبلًا. ونتواصل مع الموظفين بشكل يومي لاستلام مقترحاتهم ومتابعة مستوى رضاهم وسعادتهم أثناء خوضهم تجربة العمل عن بعد، وبما يضمن أيضاً سلامتهم وصحتهم النفسية خلال هذه الفترة والقيود المفروضة على صعيد التباعد الاجتماعي وانقطاع التواصل الشخصي والمباشر في بيئة العمل".

وأظهر استبيان أجرته "دافزا" بين الموظفين لاستطلاع آرائهم حول نظام العمل عن بُعد وفاعليته لأداء الأعمال وصول نسبة رضا الموظفين عن النظام إلى أكثر من 85%، مع نتائج مرتفعة على صعيد فاعلية التواصل وتواجد المصادر والآليات المطلوبة ومستوى الإنتاجية، في حين شهد مؤشر الرضا الوظيفي نمواً خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 81%.

الجدير بالذكر أن دافزا قامت في وقت لاحق بتشجيع المتعاملين لتطبيق نظام العمل عن بعد حفاظاً على سلامة وصحة موظفيهم إضافة إلى تطبيق آليات التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية ضمن عملهم المكتبي، مؤكدة استمرار عملية التعقيم بشكل دوري والقيام بالفحص الحراري لمرتادي مرافق المنطقة الحرة. في حين تطبق السلطة نظام العمل عن بعد بشكل تام منذ صدور تعليمات القيادة الرشيدة في مارس الماضي وتحويل جميع خدماتها رقمياً.

وكانت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن المنطقة الحرة، حيث شكلت لجنة للطوارئ والأزمات تعمل على مدار الساعة لمراقبة ومتابعة سير العمليات في المنطقة الحرة خلال هذه الفترة الصعبة وتطبيق الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومختلف الجهات المختصة. وقامت المنطقة الحرة بتطبيق نظام العمل عن بعد بنسبة 100% ضمن مباني السلطة بالاستناد إلى التطبيقات الإلكترونية والذكية والبنية التحتية التقنية المتطورة التي تتمتع بها الدولة والمنطقة الحرة، إضافة إلى حث شركاتها على تطبيق النظام ذاته حفاظاً على صحة موظفيهم ومجتمع الأعمال الحيوي لديها.