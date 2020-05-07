"فيزا" تساهم بـ 55 ألف وجبة بقيمة 550 ألف درهم وتضيء بها 55 ألف مصباح على واجهة برج خليفة في مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم"

ضمن المساهمات المستمرة في مبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم منذ الإعلان عنها مطلع شهر رمضان المبارك، تبرّعت "فيزا" بقيمة 55 ألف وجبة لتسهم في إضاءة 55 ألف مصباح من مجموعة 1.2 مليون مصباح على واجهة برج خليفة، أطول صرح عمراني في العالم، كرسالة تضامن عالمية مع كل المتأثرين بتداعيات جائحة كوفيد-19.

وتخصص المساهمات الواردة للمبادرة لصالح "حملة 10 ملايين وجبة" التي تعمل، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبرعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، على توفير الغذائي للمحتاجين والعائلات المتعففة والفئات الأقل دخلاً والشرائح أكثر تضرراً بتداعيات وباء كورونا المستجد.

إقبال كبير

وقد سجلت مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم" التي تشكل ثمرة تعاون مشتركة بين "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وبرج خليفة، إقبالاً كبيراً من الأفراد والشركات والمؤسسات على المساهمة فيها لتحقيق هدف إضاءة 1.2 مليون مصباح تعادل 1.2 مليون وجبة تقدمها المبادرة والمساهمون فيها لصالح "حملة 10 ملايين وجبة".

الإمارات نموذجاً

وتعليقاً على دعم شركة Visa العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات لمبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم" ومساهمتها بمبلغ 550 ألف درهم من شأنها توفير قرابة 55 ألف وجبة، قال أندرو توري الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Visa: "يسعدنا أن ندعم هذه المبادرة الرائدة التي ستوفر 10 ملايين وجبة للمحتاجين، وتنقل للعالم أيضاً رسالة مؤثرة مفعمة بالأمل والتآزر الاجتماعي. وتأتي الاستجابة الغامرة التي تشهدها مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم" لتعكس قوة التضامن الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإنجازات التي يمكن للشركات والمؤسسات المختلفة تحقيقها لدى وقوفها صفاً واحداً في وجه التحديات ودفع عجلة الجهود الرامية للتصدي للوباء المنتشر حالياً".

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الأكبر من نوعها

ويتم توجيه المساهمات الواردة لمبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم لصالح "حملة 10 ملايين وجبة"، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19 بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، ليصار بعدها إلى توصيل وجبات الطعام والطرود الغذائية للمستفيدين من الحملة أينما كانوا داخل الدولة ضمن شبكة أمان مجتمعي وأمن غذائي ومنظومة إطعام هي الأكبر من نوعها على المستوى المحلي.

قنوات المساهمة

وتستقبل مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم"، مساهمات المتبرعين من الأفراد والمؤسسات ابتداءً من قيمة وجبة واحدة تعادل 10 دراهم كرسالة دعم للمحتاجين والأسر المتعففة، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني www.tallestdonationbox.com

فيما تتيح حملة "10 ملايين وجبة" إمكانية المساهمة للجميع نقدياً أو عينياً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني 10millionmeals.ae، أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة عبر الأرقام الموضحة على الموقع، أو من خلال التبرع على الحساب المصرفي الخاص بالحملة، أو بتقديم تبرعات عينية غذائية أو تموينية بالتواصل المباشر مع فريق الحملة على الرقم المجاني الخاص بالتبرعات العينية (8004006).

وتحرص "فيزا"، التي تدير إحدى أكبر شبكات المدفوعات الإلكترونية في العالم وتسهّل إجراءات الدفع الإلكتروني للأفراد والشركات والمؤسسات، على المساهمة في المبادرات الإنسانية والاجتماعية الهادفة انطلاقاً من برامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية التي تلتزم بها.