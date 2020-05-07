منتجات ’كيه جيه سيرومز‘ تلبي الحاجة إلى العناية البسيطة والفعّالة بالبشرة

عند البحث عن منتجات العناية بالبشرة التي تتميّز بالبساطة والفعالية في الوقت نفسه، تأتي العلامة التجارية ’كاثرين جونز سيرومز‘ التي تأسست محليًا لتتصدر القائمة القصيرة. تقدم ’كيه جيه سيرومز‘ منتجاتها الفريدة التي تحتوي على تركيبات طبيعية نشطة يتم خلطها يدويًا حسب الطلب لتكون أفضل منتجات العناية والجمال من حيث الأمان والتأثير الإيجابي طويل المفعول. وتلبي العلامة التجارية بمنتجاتها التي تحتوي على مكوّنات طازجة والتي تخلو من المواد الحافظة الضارة والمهيجة للبشرة والتي تفسد توازنها الطبيعي، حاجة المستهلكين الباحثين عن التميّز في منتجات العناية بالبشرة.

أطلق اسم العلامة التجارية ’كيه جيه سيرومز‘ نسبة إلى مؤسستها ’كاثرين جونز‘ التي حققت مسيرة مهنية ناجحة بالعمل في قطاع المستحضرات الدوائية الحيوية في المملكة المتحدة. استفادت ’كاثرين‘ من خبرتها العلمية والدوائية في إنتاج مجموعة من منتجات العناية بالبشرة، أثبتت أنها أكثر فعالية من المنتجات الرائدة في الأسواق، وذلك باستخدامها للمكوّنات الطبيعية الطازجة والنشطة، وبأسعار في متناول الجميع. تتبع ’كيه جيه سيرومز‘ شعار "طازج = فعّال" لتقدم مفهومًا فريدًا في العناية بالبشرة يعتمد على المكوّنات الطازجة قليلة العدد التي تحتوي على أكثر العناصر فعالية لتضمن نتائج هائلة طويلة الأثر دون الحاجة إلى استخدام الكثير من الإضافات غير الضرورية.

تقوم ’كيه جيه سيرومز‘ بتوصيل منتجاتها إلى عملائها في منازلهم، وفي درجات حرارة مراقبة بدقة للحفاظ على تركيباتها طازجة ومن ثم ضمان أفضل النتائج.

تعرف ’كيه جيه سيرومز‘ بأنها العلامة التجارية الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة لمنتجات العناية بالبشرة التي توفّر لعملائها منتجات السيروم التي تصنع شهريًا حسب الطلب مع باقات الاشتراك الشهرية بأسعار مخفّضة. تتميز المنتجات بتركيباتها الطبيعية التي تحتوي على المستخلصات النباتية الطازجة والتي تخلو بالكامل من المواد والإضافات الضارة مثل البارابين، والسلفات، والزيوت المعدنية، والروائح الصناعية، ومركبات الميثانال والبولي إيثيلين جليكول.

تتناسب المنتجات مع جميع أنواع البشرة وتستهدف مشكلاتها المختلفة التي تتراوح بين حب الشباب وعلامات التقدم في العمر، وتمنح البشرة التوهج والترطيب من خلال مجموعة من السيروم بالمكوّنات الطازجة والتي تتمتع كذلك بفترات صلاحية ممتدة:

سيروم التركيبة الثلاثية للنهار والليل 30مل 145 درهم إماراتي | 60مل 195 درهم إماراتي - Triology Day and Night Serum

مجموعة سيروم التركيبة الثلاثية للنهار والليل تحتوي في الأساس على ثلاث عناصر هي فيتامين ج في شكل (حمض الأسكوربيك-ل)، وفيتامين ه، وحمض الفيروليك، وهي عناصر مضادة للأكسدة تقاوم علامات التقدم في العمر. تعمل هذه العناصر النشطة على الحد من علامات التقدم في العمر غير الناضجة، والضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، وتصبّغ البشرة غير المرغوب لتترك بشرتك نضرة ومتوهجة. تضاف زيوت اللوز الحلو والكتّان إلى مكوّنات السيروم الليلي لتستعيد البشرة الترطيب الطبيعي.

Advertisements

سيروم ’سكين كارما ‘ 30مل 145 درهم إماراتي | 60مل 195 درهم إماراتي - SkinKarma Serum

أكثر المنتجات المعالجة لحب الشباب قاسية على البشرة، وتحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي غالبًا ما تسبب الضرر أكثر من معالجة المشكلة. سيروم ’سكين كارما‘ معالج طبيعي لحب الشباب يعمل على الحد من البثور وانتشارها واللون غير المتعادل للبشرة والاحمرار، بلطف وفعالية في نفس الوقت. تعمل المكوّنات المقاومة لعلامات التقدم في العمر في السيروم على معالجة الندب والحد من الخطوط الرفيعة والتجاعيد وتساعد البشرة على التعافي بشكل عام.

سيروم الوجه ها - بي 60مل 85 درهم إماراتي - HA-ppy Face Serum

سيروم يعتمد على الماء كمكوّن أساسي، ومعزّز بحمض الهيالورونيك النباتي النقي لنضارة وترطيب البشرة بعمق. مبتكر للاستخدام بعد سيروم النهار بالتركيبة الثلاثية. يعمل هذا الثنائي القوي على منح البشرة الصحة والترطيب والتوهج!

سيروم التوهج الأساسي 30مل 250 درهم إماراتي - Essential Glow Serum

تركيبة طبيعية بالكامل في سيروم التوهج الأساسي من ’كيه جيه سيرومز‘ لاستعادة ترطيب البشرة الطبيعي والاحتفاظ بالترطيب داخلها. يعمل الترطيب على تجديد البشرة ونضارتها. يحتوي على مزيج فائق الجودة من الزيوت الجافة والعناصر النشطة المقاومة لعلامات التقدم في العمر المختارة بعناية ليترك البشرة صحية ومشدودة وأكثر نعومة مع الترطيب العميق.



سيروم العين ’باف بستر‘ 10مل 75 درهم إماراتي - The Puff Buster Serum

سيروم طبيعي بالكامل، معزّز بالكافيين لمعالجة التجاعيد والانتفاخ والهالات السوداء أسفل منطقة العين. يحفّز الكافيين بشرة منطقة العين ويتركها متجدّدة وأكثر انتعاشًا.

سيروم معالجة تساقط الشعر ’هير كارما‘ 120مل 250 درهم إماراتي - Hair Karma Anti Hair Fall Serum

سيروم يحتوي على مكونات أساسية مضادة للأكسدة مثل الجوزبيري الهندي، وشاي ماتشا الأخضر، وزيت الكتّان العضوي. مبتكر لتجديد فروة الرأس، وتحفيز نمو الشعر والحد من تساقطه. يمنحك هذا السيروم بتركيبته التي تعتمد على الزيوت الطبيعية فروة رأس صحية وشعر أطول وأكثر كثافة.

لمعرفة المزيد ومتابعة أحدث الأخبار، تفضلوا بزيارة ’كيه جيه سيرومز‘ على www.kjserums.com، وتابعوا @KJSerums على انستجرام وفيسبوك.