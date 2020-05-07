ولادة أول طفل لأم مُصابة بكورونا في "مستشفى الزهراء بدبي"

كشف مستشفى الزهراء في دبي عن ولادة أول طفل لأم مُصابة بـ COVID 19وأن كل من الأم والطفل في حالة مستقرة. ولد الطفل البالغ وزنه 3.18 كيلوجرام بأمان لأم هندية تبلغ من العمر 25 عامًا،كان قد تم إدخالها الى مستشفى الزهراء دبي يوم 2 مايو 2020، وعند الوصول خضعت لإختبار Covid-19 وكانت النتيجة إيجابية. وعلي الرغم من أن الأم كانت في الأسبوع 37ال من الحملوكان موعد الولادة يوم 19 مايو، ولكن بعد 3 أيام فقط في ادخالها المستشفى وصل الطفل بأمان.

وقالت ميسون يوسف مديرة التمريض في مستشفى الزهراء دبي "بدأت الانقباضات لدى الأم بشكل مفاجئ، وتمت الولادة بسرعة كبيرة حيث استغرقت من 10 إلى 15 دقيقة وهو أمر نادراً ما نراه. لم تكن هناك مضاعفات الحمد الله والآن الأم والطفل في حالة جيدة ومستقرّة".

وأعرب السيد ن.ك. والد الطفل "عندما تلقّيت تشخيص زوجتيالإيجابي لـ Covid-19، أنتابني الخوفعلى صحة زوجتي والجنين. ولكن بمساعدة الأطباء والممرضات في مستشفى الزهراء بدبيالذين تصرفوا بمهنية، وُلد ابني بدون مضاعفات وحالت زوجتي الآن مستقرة، لا يمكننا أن نكون أكثر امتنانا لهم".

وعلّق الدكتور غسان لطفي استشاري و رئيس قسم أمراض النساء بمستشفى الزهراء دبي"من المتوقع أن تسجل الأم نتيجة سلبية في اختبارCovid-19 الثالث. كما تم اختبار الطفل للتحقق من عدم حمله للفيروس وننتظر النتيجة. نحن نعمل في مستشفى الزهراء بدبي وفقًا لأحدث إرشادات COVID 19 الدولية والمحلية عندما يتعلق الأمر بالعنايه بالحوامل لضمان سلامتهم المطلقة وسلامة مرضانا الآخرين. نتخذ إجراءات صارمة لضمان عدم وجود خطر انتقال العدوى وأن جميع مرضانا في أيد أمينة".