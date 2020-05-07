الامارات | شرطة دبي تضبط 102 متسوّل منذ بداية رمضان

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط 102 متسوّل منذ بداية رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العقيد علي سالم، عن ضبط 102 متسول من جنسيات مختلفة، ضمن حملة «كافح التسول» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي مطلع شهر رمضان.
وقال إن الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وضعت خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، بالتعاون مع الشركاء، وتكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع وجود المتسولين فيها، مشيراً إلى أن التسول يرتبط بسلوكيات سلبية تهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، نتيجة المخاطر التي ترتبط به، ومنها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة، واستغلال أطفال ومرضى وذوي عاهات في التسول، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ودعا إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي شخص يمارس هذا التصرف.
وحذر أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لرسائل التعاطف الالكترونية التي يبعثها متسولون عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وتتضمن روايات مفبركة، مطالباً بتجاهلها وعدم الانسياق وراءها أو تصديقها، والإبلاغ عنها.
«إدارة التحريات» وضعت خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسوّل.
شرطة دبي حذّرت من رسائل المتسوّلين عبر «التواصل الاجتماعي».
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