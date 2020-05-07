الامارات | إنقاذ أوروبي وشقيقته تاها بالقرب من جبل جيس

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ أوروبي وشقيقته تاها بالقرب من جبل جيس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني في رأس الخيمة من إنقاذ حياة مقيم من جنسية أوروبية وشقيقته بعد أن ضلا طريقهما بمنطقة جبل جيس السياحية في رأس الخيمة.

وورد بلاغ للدفاع المدني من غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة الساعة السابعة و10 دقائق، مساء أول من أمس، عن شخصين مفقودين في منطقة جبل جيس، حيث تم تحريك فريق من المختصين من شرطة رأس الخيمة والدفاع المدني بإسناد من الإسعاف الوطني مع المعدات والمركبات اللازمة، بسبب وعورة المنطقة المكونة من سلاسل جبلية وصعوبة التحرك فيها ليلاً، وتمكن الفريق من تحديد موقعهما من خلال الاتصال بهما ورؤية الإضاءة الخاصة بهما من بعد، واستغرقت عملية إخلائهما من موقعهما إلى رأس الجبل ساعتين ونصف الساعة، لصعوبة تضاريس المنطقة والتوقيت الليلي، وهما بصحة جيدة، وتم تسليمهما إلى الإسعاف الوطني.

وأكد مدير إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة العميد محمد عبدالله الزعابي، أن فرق الدفاع المدني والجهات المختصة مؤهلة وفي أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي طارئ في الظروف والمتغيرات كافة، داعياً أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر عند تسلق المرتفعات، والالتزام بخط السير في المناطق الوعرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news