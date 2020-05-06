الامارات | محمد بن زايد: أشكر صديقي محمد بن راشد لموهبته وقدرته على اختيار كوادر مميزة لقيادة الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: أشكر صديقي محمد بن راشد لموهبته وقدرته على اختيار كوادر مميزة لقيادة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، ثانية المحاضرات الرمضانية لمجلس سموّه «عن بُعد»، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة للحفاظ على سلامة المجتمع، والتي قدّمتها وزيرة دولة للأمن الغذائي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، تحت عنوان: «الأمن الغذائي في دولة الإمارات».

ولي عهد أبوظبي: - «ترشيد الاستهلاك، وعدم الإسراف، يعدان جزأين مهمين من استراتيجية الأمن الغذائي».

ووجه صاحب السمو رسالة شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قائلاً: «أشكر أخي وصديقي وتاج رأسي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على موهبته وقدرته على اختيار الكوادر المميزة لقيادة الدولة، والنهوض بها إلى مستوى مشرف».

Advertisements

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الفترة التي يعيشها العالم، حالياً، جراء انتشار فيروس «كورونا»، كانت امتحاناً للدولة في ملف الغذاء، كشف عن قدر كبير من الجاهزية والاستعداد الذي حقق الوفرة داخلياً، وأتاح للدولة الفزعة لمساعدة أكثر من 10 دول شقيقة وصديقة بالغذاء والدواء.

وأضاف سموه أن «ما وصلت إليه الدولة يؤكد على حسن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للكوادر الوطنية بنسبة 100%، فالجميع قام بدوره كفريق واحد خلال هذه الفترة الصعبة، أنتم حسبتوها صح وقدّرتوها صح للحفاظ على استدامة الأمن الغذائي في الدولة، والشكر هو أقل شيء نقدمه لكم».

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استقرار وضع الأمن الغذائي في الدولة، نتيجة الاستراتيجية الوطنية التي تدعو إلى الفخر، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الاطمئنان والتحلي بثقافة ترشيد الاستهلاك.

وقال سموه: «إن ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف يعدان جزأين مهمين من استراتيجية الأمن الغذائي، ومن ثم يجب التخلي عن بعض العادات والموروثات السلبية المتعلقة بالإسراف، من خلال حملات وبرامج توعوية في المدارس ووسائل الإعلام المختلفة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news