الامارات | تجمع عائلي يصيب 30 شخصا بـ "كورونا" بينهم طفل عمره شهرين

شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع عائلي يصيب 30 شخصا بـ "كورونا" بينهم طفل عمره شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية رقم 24 للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، أعلنت خلالها المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، أن الاستهانة بخطورة وباء كورونا المستجد، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تسبب في إصابة 30 شخصاً من عائلتين أقامتا تجمع عائلي، ومن بين الحالات طفل لم يتجاوز عمره الشهرين، وعدد من كبار السن.

وتفصيلاً، أوضحت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، خلال الإحاطة، عن قيام الجهات الصحية بالدولة بإجراء 25 ألف 573 فحص جديد للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، نتج عنه رصد وتسجيل 546 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لجنسيات مختلفة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 15 ألف و737 حالة إصابة حتى الآن، فيما تماثل 206 حالة جديدة للشفاء حيث تعافوا تماما من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 3 آلاف و359 حالة، كما تم الإعلان عن 11 حالة وفاة جديدة من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، ليصل بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 157 حالة، ليصبح بذلك عدد الحالات التي مازالت تتلقى العلاج 12 ألف و222 حالة.

وأكدت استمرار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة فيروس كورونا، وتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات الاستباقية بهدف الكشف المبكر عن المصابين، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، مشيرة إلى أن أبطال خط الدفاع الأول في مختلف الجهات الصحية يواصلون العمل على مدار الساعة لحماية المجتمع.

وقالت الشامسي: "منذ بداية شهر مايو الجاري وحالات التعافي في تزايد والحمد لله، وقد وصل المتوسط اليومي لحالات الشفاء خلال الستة أيام الماضية إلى 155 حالة شفاء، وذلك يؤكد أن التزامنا بالأفعال وليس بالأقوال، ولا قيمة لأي شيء إن لم نحمي أحبابنا الذي منهم آباءنا وأمهاتنا وكبار مواطنينا، فالأمر مرهون بمدى التزامنا لحمايتهم، خاصةً أنهم فئة تتعرض للإصابة بشكل أكبر عن غيرهم.

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وأضافت: "لتزامنا جميعاً واجب وطني يساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وهو امتداد لما تقوم به كافة القطاعات في الدولة، وما قمنا به جميعاً طوال الفترة الماضية، ويجب أن يستمر دون تساهل أو مخالفة للتعليمات والإجراءات".

وأشارت إلى أن الجهات ذات الاختصاص في الدولة قررت أن دخول مراكز التسوق والجمعيات والسوبر ماركت وجميع متاجر التجزئة خارج مراكز التسوق غير مسموح للأطفال دون سن الـ12 عاماً وللأشخاص الذين فوق 60 عاماً، وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، في إطار الاشتراطات الوقائية والاحترازية الخاصة بإعادة فتح المراكز التجارية في الدولة، مشددة على ضرورة التزام الجميع وتعاونه.

تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وشفاء 206 حالة

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