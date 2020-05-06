أكاديمية ربدان تنظم سلسلة منتديات عن بعد لمناقشة التحديات المستقبلية لجائحة كوفيد-19

نظمت أكاديمية ربدان، المتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، سلسلة من المنتديات عن بعد تحت عنوان «القيادة الاستراتيجية لاستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر» لمناقشة التحديات المستقبلية لجائحة كوفيد 19، والتي تواجه معظم الجهات الحكومية في أبوظبي وأساليب وطرائق التغلب عليها، وكيفية تعزيز الخبرات في استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في أوقات الكوارث. وقد وصل عدد الضيوف الذين حضروا هذه المنتديات عبر تقنية الاتصال المرئي إلى أكثر من 750 من المسؤولين في حكومة أبوظبي.

وتهدف أكاديمية ربدان، من خلال سلسلة المنتديات، التي ناقشت استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات المختلفة في ظل الكوارث، إلى مشاركة خبراتها المتخصصة والحديثة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ مع كافة الجهات الحكومية في أبوظبي، إيماناً بأهمية تكاتف المجتمع للخروج من الأزمة الحالية.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة علياء عبدالله المزروعي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة: "تأتي سلسلة المنتديات تأكيداً على تعاون الجهات الحكومية وعملها كفريق واحد، وخصوصاً في أوقات الأزمات، وتعكس رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. ستسهم هذه المنتديات في تمكين المشاركين من التكيف مع واقع التباعد الاجتماعي الجديد المفروض في ظل الظروف الحالية وفي مجالات متنوعة، والتعامل مع الآثار المترتبة على انتشار جائحة كوفيد19 وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتوائمة مع احتياجات الإمارة. وستواصل أكاديمية أبوظبي الحكومية التركيز على تحديد وتلبية الاحتياجات المستقبلية للإمارة، وتطوير كفاءات موظفي الحكومة ليصبحوا أكثر فاعلية في وظائفهم الحالية والمستقبلية".

وتأكيداً على استمرارية أكاديمية ربدان في تنفيذ استراتيجيتها، قال الدكتور فيصل العيان، نائب رئيس الأكاديمية، «نحرص دائماً في الأكاديمية على وضع خطط استراتيجية مرنة تتكيف مع المتغيرات على الساحة المحلية والدولية، وتلبي أهم المتطلبات في مختلف القطاعات من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية»، مضيفاً أن «وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة فإن استراتيجيات الأكاديمية تتكامل مع المجتمع حيث نعمل على مشاركة خبراتنا مع القطاعات الحكومية بإمارة أبوظبي، ذات الصلة والعلاقة بمجالات وتخصصات الأكاديمية»

وأكد «العيان»، «أن الأكاديمية تبذل جهداً كبيراً لتزويد مختلف القطاعات بأفضل الممارسات العالمية في إدارة الأزمات والكوارث بالاعتماد على الأدوات والوسائل التكنولوجية الحديثة التي تساهم في فهم المتطلبات والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وتقديم رؤية واعدة لكافة القطاعات عبر تبادل الأفكار وعرض وجهات النظر لكيفية تخطي الأزمات بما يخدم الوطن ويحمي مكتسباته».

وافتتح الدكتور فيصل العيان، نائب رئيس أكاديمية ربدان، سلسلة المنتديات، بإلقاء كلمة ترحيبية بالضيوف المشاركين من كبار القادة والمسؤولين وأصحاب القرار في العديد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.

في المنتدى الأول الذي رفع عنوان "قيادة استمرارية الأعمال الاستراتيجية وإدارة الأزمات في سياق مواجهة جائحة كوفيد 19" تمت وعلى مدى عدة جلسات مناقشة مواضيع استمرارية الأعمال خلال الأزمات والطوارئ، وأفضل صور الوصول لأعلى درجات الجاهزية والاستعداد وفق أعلى مستويات الجودة، والحد من التأثيرات السلبية للمخاطر والتهديدات، خاصة في ظل المتغيرات على الساحتين المحلية والدولية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إضافة إلى مناقشة التأثيرات الاستراتيجية والديناميكية الكلية المترتبة على ذلك، والتطلعات المستقبلية بعد انتهاء الأزمة الحالية، وإعادة هندسة واستدامة سلاسل الإمداد، وكيفية بناء التماسك المجتمعي وإدارة وسائل الإعلام العالمية والوطنية.

استراتيجية إدارة الأزمات

وبدأت فعاليات المنتدى، بجلسة تحت عنوان «إدارة الأزمات الاستراتيجية واستمرارية الأعمال في سياق مواجهة جائحة كوفيد 19»، بإدارة الدكتور خميس العبدولي، الأستاذ المساعد في برنامج استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، شارك في الجلسة نخبة من المحاضرين في أكاديمية ربدان ومنهم الدكتور كارلوس صموئيل، أستاذ مساعد برنامج إدارة استمرارية الأعمال والإدارة المتكاملة للطوارئ، والدكتورة خولة الحتاوي، أستاذ مساعد، برنامجي التعليم العام والتحضيري، والدكتور أماديوس كوبيك، أستاذ مساعد برنامج إدارة استمرارية الأعمال والإدارة المتكاملة للطوارئ، ود. سودها أرليكاتي، والدكتور كومال راج أريال، والسيد فرانك دلجروسو.

وتمحورت الجلسة الأولى، حول مقارنات تاريخية للمخاطر الاستراتيجية لفيروس كورونا كوفيد 19، ومنهجيات تقييم المخاطر الاستراتيجية، واستمرارية الأعمال الاستراتيجية في ظل جائحة كوفيد 19، ومقارنة خيارات تقييم المخاطر والاستجابة الاستراتيجية للولايات المتحدة وأستراليا وعدد من دول شرق آسيا.

وفي الجلسة الثانية، التي نظمت تحت عنوان «التأثيرات الاستراتيجية والدينامية لجائحة فيروس كوفيد 19»، بإدارة الدكتور فيصل الكعبي، عميد الأكاديمية، وبمشاركة الدكتور جون هاتزدوني، أستاذ مساعد، مدير برنامج الأمن الوطني، والدكتور جون هاريسون، أستاذ مشارك، برنامج الأمن الوطني، والدكتورة جولين جيرارد، أستاذ مساعد برنامج الأمن الوطني، والدكتور بيري ستانيسلاس، أستاذ مساعد، برنامج بكالوريوس العلوم الشرطية والأمنية، والدكتور مارك رويكروفت، من برنامج بكالوريوس العلوم الشرطية والأمنية، والدكتور أوهانس أويستويزن، تم تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية والأمنية للجائحة، والإعلام والشفافية والحرب الإعلامية بين القوى العظمى، وإدارة استمرارية أعمال سلسلة الإمداد لمشروع طريق الحرير، وتداعيات جائحة كوفيد 19 على منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وجاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان «التفكير الاستراتيجي والتطلعات بعد جائحة كوفيد 19»، والتي أدارتها الدكتورة شماء حمدون النقبي، مدير برنامجي التعليم العام والتحضيري في أكاديمية ربدان، بمشاركة الدكتورة أماندا ديفس، مديرة برنامجي الشرطة وإدارة استمرارية الأعمال، أستاذ مساعد، برنامج علوم الشرطة والأمن، والدكتور خميس العبدولي، الأستاذ المساعد في برنامج استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات؛ لتسلط الضوء على أفضل الممارسات التي طبقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الجائحة، وأهمية وكيفية تحويل الاهتمام والموارد إلى الوظائف الحيوية، والدروس المستفادة لتعزيز بيئة العمل في أعقاب الجائحة، واستشراف المستقبل والاستعداد للسيناريوهات المتوقعة عقب انتهاء جائحة كوفيد 19.

ومن جانبه، أكدّ الدكتور فيصل الكعبي، عميد كلية الجاهزية في أكاديمية ربدان بقوله «حريصون على بذل المزيد من الجهد ومشاركته مع مختلف القطاعات للمرور من الأزمة الحالية بنجاح وخبرة كبيرة نبني عليها في المستقبل»، مؤكداً أن «التفاعل الكبير والإيجابي الذي شهده المنتدى على مدى جلساته المختلفة، من أهم القيادات الحكومية في أبوظبي، يؤكد أن المجتمع الإماراتي قادر على مواجهة التحديات، وتخطي وإدارة الأزمات في أوقات الكوارث، والخروج بخبرة وتجارب ناجحة تساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

تقييم المخاطر

ونُظم المنتدى الثاني، تحت عنوان «كوفيد 19 وسلاسل الإمداد: اضطراب إعادة هندسة واستدامة سلاسل الإمداد»، بإدارة الدكتورة شماء حمدون النقبي، وبمشاركة الدكتور جون جورج هاتزدوني، مدير برنامج الأمن الوطني، والدكتور سودها سودهاير ارليكاتي، أستاذ مساعد، برنامج إدارة استمرارية الأعمال والإدارة المتكاملة للطوارئ، والدكتور مارك هنري رويكروفت، أستاذ برنامج بكالوريوس العلوم الشرطية والأمنية.

وتضمن المنتدى 3 جلسات حوارية ونقاشية، تطرقت لعمليات سلاسل الإمداد المتأثرة بـ«كوفيد 19»، بداية من تقييم المخاطر التي تواجه إدارة سلاسل الإمداد، وكيفية توظيف التكنولوجيا الرقمية لتحديد مناطق المستشفيات ومراكز الإدارة الشرطية ومراكز الحجر الصحي، إضافة إلى أهمية الإدارة الشرطية في مواجهة اضطرابات واستدامة سلاسل الإمداد وفق الممارسات الدولية.

تأثير الأخبار المزيفة في الأزمات

وفي المنتدى الثالث الذي حمل عنوان «بناء التماسك المجتمعي.. إدارة وسائل الإعلام العالمية والوطنية»، ناقش الدكتور فيصل الكعبي، عميد الأكاديمية، بمشاركة الدكتورة أماندا ديفس، مديرة برنامجي الشرطة وإدارة استمرارية الأعمال، أستاذ مساعد، برنامج علوم الشرطة والأمن، والدكتور جون هاريسون، أستاذ مشارك، برنامج الأمن الوطني، والدكتور إدریس علام، أستاذ مساعد برنامج إدارة استمرارية الأعمال في الأكاديمية، تأثير الأخبار المزيفة في ظل أزمة «كوفيد 19» على الأمن والشرطة، والدبلوماسية والتعاون الدوليين، كما تم تقييم مخاطر تأثير وسائل الإعلام على إدارة الأزمات.

الجريمة المنظمة

ونُظم المنتدى الرابع تحت عنوان «حماية حدودنا.. الوجه المتغير للاحتيال والجريمة المنظمة- كوفيد 19»؛ والذي تضمن 3 جلسات حوارية ونقاشية، تطرقت لبرامج حماية الشهود في ظل مشهد الجريمة المتغير، وكيفية ضبط أنماط الجريمة المتغيرة الناتجة عن أزمة كوفيد 19، إضافة إلى تحليل مقارن لدورة إدارة الطوارئ وعلاقتها ببرامج حماية الشهود.

واختتمت د. شماء النقبي بقولها: "شهدت المنتديات تفاعلاً إيجابياً من جانب الحاضرين الذين يمثلون أهم القيادات الحكومية في أبوظبي، وظهر ذلك في تنوع وأهمية الأسئلة المطروحة والتي تدل على عمق اهتمامهم بالمواضيع التي قدمتها المنتديات ومن أهمها استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في أوقات الكوارث".