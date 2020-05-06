عُمان للتأمين تطلق منتج للتأمين على المقتنيات الفنية في الإمارات بالتعاون مع شركةArte Generali

أعلنت شركة عُمان للتأمين عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة Arte Generali لطرح منتج جديد خاص بالتأمين على المنازل للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في الإمارات العربية المتحدة.

وجرى طرح هذا المنتج ضمن باقة العروض التي يقدمها برنامج "النادي المتميز" التابع للشركة والذي يوفر مجموعة كبيرة من خيارات التغطية التأمينية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في دولة الإمارات، من جانبها، ستقدم شركة Arte Generali خبراتها في مجال التأمين على المقتنيات الفنية والمجوهرات والمحتويات النفيسة الأخرى لتمكين شركة عُمان للتأمين من توفير التغطية التأمينية وطرح هذا المنتج التأميني المتخصص إلى عملائها.

وفي هذا السياق، قال جوليان أودريري رئيس التأمين الشخصي في شركة عمان للتأمين: "نفخر بالشراكة مع كيان يتمتع بسمعة عالمية مرموقة مثل شركة Arte Generali لتوسعة نطاق برنامج "النادي المتميز"، إذ غالباً ما تكون متطلبات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية فريدة واستثنائية ومن ثم فإننا نتوقع عروض تحقيق مبيعات قوية لمنتجات مُخصصة مثل التأمين على الأعمال الفنية في المنازل (Home Arte) ، ومن خلال تشارك الخبرات العالمية مع شركة Arte Generali وإدراكنا للوضع في السوق المحلي وخبراتنا في هذا الإطار، فنحن على ثقة من تحقيق تجربة رائعة لعملائنا."

من المتوقع أن يوفر هذا المنتج حلولاً متخصصة ومرنة لتلبية متطلبات العملاء فضلاً عن تقييم المنازل مجاناً. وفي ظل وجود مديرين متفانين في عملهم في قسم العلاقات العامة وتطبيق عملية شراء سريعة ومُيسّرة، يجدر بعملائنا أن يترقبوا الاستمتاع بتجربة مُصممة بصورة متكاملة لتلبية احتياجاتهم الشخصية.

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من جهته، قال جان جازانكون المدير التنفيذي لشركة Arte Generali: "تعد منطقة الشرق الأوسط إحدى أهم الأسواق الواعدة والتي لا تتلقى خدمات كافية على صعيد التأمين المتخصص في القطع الفنية والمقتنيات النفيسة، ونحن نرغب في أن يكون لنا دور رائد في هذا الصدد.

وأضاف جازانكون: "بفضل العرض الذي تقدمه شركتنا الذي يمزج بين الخبرة الاستثنائية والمعرفة الفنية، نؤمن بأننا سننجح في تلبية احتياجات عملاء المنطقة مهما بلغت من صعوبة لإنشاء علاقة شراكة متميزة معهم بحق. ولتحقيق هذا، شرعنا في التعاون مع شركة عُمان للتأمين بصفتها أفضل شركة تأمين على المستوى المحلي والتي تتميز بإمكانيات استثنائية على صعيد القدرات الفنية والأوضاع المالية القوية."

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