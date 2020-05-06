المؤتمر العالمي السنوي السادس للمناطق الحرة يستقطب حضوراً استثنائياً عبر الانترنت من دبي

حت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يواصل المؤتمر العالمي السنوي للمناطق الحرة من دبي عبر الانترنت منهجه المبتكر في تبادل المعرفة بين المشاركين، وذلك من خلال نشر 30 فيديو للأطراف المعنية بهذه المنصة العالمية.

ويمكن مشاهدة الفيديوهات من خلال الرابط https://www.worldfzo.org/AICE-2020-Online-Event-Free-Registration

وشهد المؤتمر تسجيل أكثر من 2,400 خبير ومتخصص من 130 دولة لحضور فعاليات اليوم الأول من المؤتمر ومشاهدة الفيديوهات، وهو ضعف عدد الحضور الذي تشهده هذه الفعالية السنوية، حيث أدى هذا النجاح الاستثنائي في تحقيق أكثر من 20 ألف انطباع مدفوع بالاهتمام الواسع من الحضور من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الدومنيكان وجامايكا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة والذي قدم واحدة من كلمتين رئيسيتين ضمن المؤتمر، أهمية التمتع بالمرونة بين مختلف المناطق الحرة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة وتفشي جائحة "كوفيد – 19" وذلك للخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى وأكثر تنظيماً وجاهزية للتعامل مع التحديات المقبلة.

واستمع حضور المؤتمر إلى كلمة رئيسية أخرى من الدكتور موخيسا كيتوي الأمين العام للأونكتاد (UNCTAD) تمحورت حول "النماذج الإقليمية للتجارة تحت الضغط"، إضافة إلى خمسة جلسات حوارية ضمت مقتطفات من أكثر من 12 مقابلة تم إجرائها بشكل رقمي من قبل المنظمة العالمية للمناطق الحرة، والتي تطرقت إلى مواضيع مثل التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحديات الاستدامة ودور الحوافز والتنظيم، فضلاً عن التوازن بين البنية التحتية واستثمارات القوى العاملة في المناطق الحرة.

ويجري تنظيم المؤتمر بالتعاون مع المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ومنطقة جامايكا الاقتصادية الحرة و"كونسوريسي دي لا زونا فرانكا دي برشلونة". وفي هذا الإطار، قال الزرعوني: "علينا التأقلم بشكل سريع لتحويل مؤتمرنا السنوي إلى هذه التجربة الإلكترونية الفريدة، حيث أن العديد من المنظمات العالمية لا توفر مثل هذه المعلومات المتعمقة والوصول إلى القائمة البارزة من المتحدثين المتخصصين، فضلاً عن أن الدعم الذي حصلنا عليه والمحتوى الذي نقدمه كان غير مسبوق".

وإلى جانب الكلمتين الرئيسيتين والجلسات الحوارية الخمسة، وفر المؤتمر أربعة جلسات نقاشية خاصة، والتي شهدت استعراض ريتشارد بولوين رئيس قسم بحوث الاستثمار والاستثمار والمشاريع في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019، مشيراً إلى أنه بدلاً من أن تقوم المناطق الحرة بجذب جميع القطاعات فإننا نشهد مزيداً من التركيز على أنواع معنية من عروض تشجيع الاستثمار ضمن المناطق الحرة. من جانبه، تحدث لارس كارلسون الرئيس التنفيذي لشركة KGH Global Consulting عن مستقبل الحدود الجمركية وإدارة المخاطر قائلاً: "يعتقد الناس أن الحجر بسبب جائحة "كوفيد – 19" سيجعل من التجارة أمراً صعباً، إلا أنني أرى العكس. أما الدكتور روبرت كوبمان كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والإحصاءات الاقتصادية في منظمة التجارة العالمية، استعرض النماذج الجديدة في تجارة الخدمات العالمية، منوهاً بأن ما نشهده في سلسلة التوريد العالمية هو الانخفاض النسبي ضمن عنصر التصنيع في القيمة الإجمالية للسلعة وارتفاع بقيمة الخدمات المضمنة في السلعة التي أصبحت تستحوذ على حصة أكبر من سعرها النهائي". بدوره استعرض الدكتور بيوتر ستريزوفسكي كبير الاقتصاديين في مديرية الحوكمة العامة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، نهج التنسيق والامتثال لمكافحة التجارة غير المشروعة، مؤكداً أن هنالك قضيتين عندما يعتلق الأمر بمكافحة هذه التجارة من منظور المناطق الحرة، ألا وهما الشفافية والوصول إلى البيانات.

ويشار إلى أنه يمكن مشاهدة هذه الجلسات النقاشية والفيديوهات على الصفحة الرسمية للمؤتمر، إلى جانب المقابلات مع كلاً من غوخان آكينشي المدير التقني في المنظمة المالية العالمية، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وأيريك آتور رئيس الاتحاد الوطني للمناطق الحرة الأمريكية، ومهند هلال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية في السعودية، وغيرهم.

وتابع الزرعوني: "هنالك ضرورة لتشارك الرؤى من المتحدثين عن القضايا التي تؤثر على المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم، خاصة تلك الآراء والنصائح المتعلقة بأزمة جائحة "كوفيد – 19" وتبعاتها الاقتصادية التي ستكون نصائح ثمينة قابلة للتطبيق لجميع الأطراف المعنية".

يذكر أن المنظمة العالمية للمناطق الحرة قدمت منذ تأسيسها في العام 2014 معلومات وحلولاً بنّاءة للمناطق الحرة حول العالم. وتهدف نسخة هذا العام من مؤتمرها السنوي إلى التعمق بشكل أكبر لمساعدة المناطق الحرة والأطراف المعنية على التمتع بالمرونة والتعافي بشكل أسرع من أزمة الجائحة. وبالإضافة إلى برنامج المناطق الحرة المستقبلية ومؤشر "ازدهار"، يقدم المؤتمر نصائح الخبراء لهيكلة المناطق الحرة لتكون أكثر ديناميكية ومرونة وأكثر جاهزية لمواجهة التحديات المقبلة. وبهذا الصدد، قال الزرعوني: "نشهد مرحلة جديدة تتطلب التعاون فيما بيننا لتدعيم شبكة عالمية للمناطق الحرة توفر المرونة والقدرة على التكيف لجميع الأعضاء حول العالم".