دو تطلق متجراً إلكترونيأ مخصصاً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلة التحول الرقمي

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إطلاق متجر إلكتروني مخصص لعملائها من المؤسسات، والذي يعتبر منصة رقمية جديدة توفر لعملاء الشركة الحاليين والجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على كل ما يحتاجونه من خدمات الهاتف المتحرك لهم وللموظفين العاملين لديهم.

وتشمل الخدمات التي يوفرها المتجر الإلكتروني الجديد خدمة التوصيل المجاني السريع خلال 48 ساعة إضافة إلى العديد من المنتجات والحلول والخدمات الأخرى التي يمكنهم الحصول عليها وفق تجربة رقمية متكاملة. وتعكس هذه الخطوة التزام شركة دو بتزويد عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول تقنية ومنتجات مبتكرة من شأنها المساهمة في تعزيز رحلة الشركات نحو مواكبة التحول الرقمي.

وتماشياً مع جهودها الرامية إلى تعزيز جودة وكفاءة عملية حصول الشركات على حلول وخدمات الاتصال التي تحتاجها بشكل سلس، أطلقت دو المنصة الإلكترونية الجديدة التي توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة حرية إجراء المعاملات التجارية التي يحتاجونها لشركاتهم وموظفيهم بطرق بسيطة خالية من التعقيد في بيئة آمنة وموثوقة. وتمكّن المنصة لإلكترونية الجديدة عملاء دو من المؤسسات من إجراء عمليات الشراء باستخدام خطوات بسيطة وخلال دقائق والحصول على المنتج من خلال خدمة التوصيل السريع.

Advertisements

وقال هاني فهمي علي، النائب التنفيذي للرئيس- قطاع الشركات والمؤسسات في دو: "تواصل دو التزامها بتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، والتي تستحوذ على نسبة 98٪ من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد أهمية هذه الشريحة في النمو الاقتصادي الذي تشهده جميع قطاعات الأعمال في الدولة. وترتكز استراتيجيتنا علىى مواصلة توفير منصات مبتكرة وقيمة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على كل ما تحتاجه من حلول وخدمات وأجهزة الاتصال. وتتمثل غايتنا الأساسية من خلال هذه الجهود والمبادرات في تمكين الشركات من العمل بكفاءة وفعالية خلال فترة العمل عن بُعد، فضلاً عن تقديم الدعم المناسب لها في رحلتها نحو مواكبة متطلبات التحول الرقمي".

وتأتي هذه المبادرة في إطار إلتزام دو بدعم مجتمعات الأعمال في دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها خلال هذه الفترة، وحرصها الشديد على توفير حلول وخدمات اتصال تمكن المؤسسات من التواصل بكل سهولة وكفاءة لتيسير عملية العمل عن بعد. وتتماشى هذه الخطوة مع توجيهات القيادة الرشيدة والتوصيات الحكومية التي دعت المواطنين والمقيمين لالتزام منازلهم قدر الإمكان، للمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة وضمان جودة وسلامة جميع مجتمعات الأعمال. وتدعم الخطوة الجديدة المبادرات التي أطلقتها دو مؤخراً لدعم الأعمال وموظفي الشركات خلال فترة العمل عن بُعد، بما في ذلك الشراكة الجديدة مع سيسكو لتميكن المؤسسات من استخدم برنامج سيسكو ويبكس - Cisco Webex، ومضاعفة سرعة الإنترنت لتصل إلى 500 ميجا بت في الثانية، وزيادة عرض النطاق الترددي. بالإضافة إلى ذلك، ضاعفت دو سرعة الإنترنت للمؤسسات التعليمية وعملت على استيعاب الزيادة في حركة الإنترنت والتي ارتفعت إلى 500٪ على بعض الأدوات التعاونية الأخرى مثل Skype for Business و Zoom و Microsoft Teams.

ويأتي إطلاق المتجر الإلكتروني دعماً لمبادرة #نحن_وياكم من دو، والتي تهدف الشركة من خلالها إلى تقديم الدعم لعملائها وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة وموظفيها الذين يعملون عن بُعد خلال هذه الفترة. وتقدم الخدمات والحلول والمنتجات التي توفرها دو عبر متجرها الإلكتروني قيمة كبيرة لعملاء الشركة من المؤسسات والشركات الناشئة وصناع القرار والعاملين في أقسام تكنولوجيا المعلومات وجميع الشركات بمختلف أحجامها. ومع خدمة توصيل المنتجات التي يطلبها العملاء إلى منازلهم أو مقار عملهم، توفر المنصة بيئة آمنة وموثوقة، تتيح للعملاء الحصول على ما يحتاجونه من خدمات الاتصال بكل سهولة وراحة.