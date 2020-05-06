"في الذكرى الـ44 لتوحيد القوات المسلحة، أقدّم تقديري وإجلالي لهذه المؤسسة العظيمة، ومنتسبيها البواسل، وشهدائها الأبرار. يشرّفني أن أنتمي إلى هذه المؤسسة التي يعود لها الفضل في إعداد، وتهيئة كوادر وطنية قادرة على خوض غمار مختلف التحديات بما فيها استكشاف الفضاء".

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كانت هذه تفاصيل خبر ‎ تغريدة سلطان النيادي بمناسبة الذكرى الـ 44 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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