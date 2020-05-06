بارميجيانو ريجيانو تحقق نمواً قياسياً في أسواق الخليج

حققت بارميجيانو ريجيانو (العلامة التجارية البارزة في صناعة الأجبان ذات الجودة العالية وحاملة وسم الحماية الأوروبية بي دي أو) قفزة نوعية في إنتاجها لعام 2019 حيث ارتفع بنسبة 1.47% مقارنة بالسنة السابقة، وكشفت الأرقام الصادرة عن مجمع بارميجيانو ريجيانو أنه تم إنتاج 3.75 عجلة من الجبن (حوالي 150 ألف طن) في عام 2019، وهذا يعتبر الرقم الأعلى في إنتاج أجبان بارميجيانو ريجيانو العريقة، حيث حقق المنتج، العلامة التجارية المحمية أوروبياً PDO، عائدات بقيمة 2.6 مليار دولار، مع توسع عالمي أكبر في الأسواق الجديدة.

في السنوات الثلاث الأخيرة ارتفع الإنتاج من 3.47 مليون عجلة جبن إلى 3.75 مليون وهذا يشكل زيادة بنسبة 8.1%، كما حقق التوسع في الأسواق الجديدة في المنطقة الخليجية نمواً بنسبة 2.9%، وقد ركز مجمع بارميجيانو ريجيانو على زيادة وعي العملاء بالقيمة الغذائية العالية لهذه الأجبان وكيفية تمييزها من أجبان البارميزان العادية الأخرى.

كما تمتاز أجبان بارميجيانو ريجيانو باعتدال أسعارها وثباتها إلى حد كبير ففي عام 2016 كان سعر الكيلو 8.60 يورو وفي عام 2019 فإن سعر الكيلو 10.75 يورو، وهي زيادة بنسبة 25% فقط (احتساب معدل السعر لـ 12 شهر من إنتاج بارميجيانو ريجيانو: المصدر نشرات بورصا كومبرنسريال بارما).

شهد العام 2019 وقائع متناقضة فمنذ بداية شهر أكتوبر – خلال فترة فرض التعريفة التي قام بها الرئيس ترامب- عانت الأسعار من هبوط سريع تحت خط الـ 10 يورو، وبالمقابل فقط ازداد إنتاج الحليب والأجبان. وبالمجمل فإن جبن بارميجيانو ريجيانو يحقق اليوم انتشاراً عالمياً.

إيطاليا اليوم توفر ما يقرب من 60% من إنتاج السوق الكلي من جبن بارميجيانو ريجيانو بينما تبلغ حصتها التصديرية 41% (زيادة بنسبة 4.3+ مقارنة بالسنة السابقة)، وتعد فرنسا أول سوق بنسبة 21% من التصدير الكلي، تتبعها الولايات المتحدة بنسبة 20.9% وألمانيا بنسبة 17.8% والمملكة المتحدة بنسبة 12.3% وكندا بنسبة 3.9%.

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مع ثبات إقبال السوق في فرنسا (+2.2%) والمملكة المتحدة (+2.7%) فإن السوق الألمانية (6.7%) تحقق زيادة في الإقبال بعد التقلص الذي حصل في 2018، كذلك الأمر بالنسبة لسويسرا (+16.3%)، والولايات المتحدة (+12.9%) التي تأثرت بقرارات التعريفة، وكذلك نجد أسواقاً جديدة مثل أستراليا (+21.3%) والصين (+36.4%) والدول العربية (+2.9%) تحقق مزيداً من الإقبال على بارميجيانو ريجيانو، بالمقابل هناك تباطؤ في السوق الكندية (-26.5%) بسبب اتفاقية التجارة الأوروبية الكندية CETA.

وفيما يتعلق بالأشهر الأولى من سنة 2020 فقد سجل مجمع بارميجيانو ريجيانو زيادة في حجم المبيعات وخاصة في نقاط البيع بالتجزئة الكبرى حيث وصل النمو إلى 20-30%.

وعلى عكس ذلك فإن منحنى السعر سجل انخفاضاً فسعر معدل الجملة (على مدار 12 شهر) حالياً قد ثبت على 8 يورو للكيلو مقارنة بـ 10.75 يورو للكيلو في 2019.

ويرصد المجمع حالياً أثر انتشار وباء كوفيد 19 على سوق أجبان بارميجيانو ريجيانو، وفي دراسة صدرت أخيراً من طرف سنترو ستدي (مركز أبحاث تابع لمجمع بارميجيانو ريجيانو) تبين أن 53% من المستطلعة آراؤهم أبدوا سعادتهم التامة بالطلبات التي وصلتهم في الأشهر الأولى لعام 2020، خاصة من السوق الإيطالية، وهناك حماس أقل تجاه الطلبات التي وصلتهم من الاتحاد الأوروبي وقلق من طلبات أمريكا الشمالية وكندا، وتتوقع شركات الإنتاج في المجمع انخفاضاً كلياً في الطلبات في الأشهر المقبلة، وخاصة لتجار التجزئة الصغار والمتوسطين، وقناة هوريكا Horeca.

وفي معرض تعليقه على هذه الأرقام والنتائج قال نيكولا بيرتينيلي، رئيس مجمع بارميجيانو ريجيانو:

" لم تؤثر الكارثة المتمثلة في انتشار الوباء على نشاطات المجمع، فقد قمنا بالاستعداد مباشرة لضمان استمرارية آليات وأدوات الجودة في إنتاجنا لحماية عملائنا، وكذلك ضمان الجودة في كافة نشاطاتنا وحماية علامتنا التجارية المتميزة في الأسواق مع التركيز على الأسواق العالمية، فبعد النجاح الذي تحقق في نيوزلاندا والصين في 2019، استطعنا من التغلب على الشركة العملاقة كامبل، وهي مجبرة الآن على إزالة وسم الحماية التجارية الأوروبية PDO عن ملصقات منتجاتها."

وأضاف بيرتينيلي:

" عملنا مستمر فقد راجعنا الخطة التسويقية لـ 2020 على ضوء المعوقات التي نعيشها بسبب ظروف الحظر ونتوقع عودة بطيئة إلى المستوى الطبيعي في المرحلة المقبلة، ونحن بحاجة لوضع سياسات لتقنين حجم الإنتاج الذي ينمو بشكل كبير."