الامارات | بالفيديو شاهد ..ما أحدثه الحريق الذي شب بـ "برج النهدة "

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو شاهد ..ما أحدثه الحريق الذي شب بـ "برج النهدة " والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت كوادر الدفاع المدني في إمارة الشارقة من التعامل مع حريق اندلع في أحد الأبراج السكنية بمنطقة النهدة في الشارقة باستجابة فورية لم تتجاوز 6 دقائق، تم على إثرها إجلاء السكان واستخدام الطائرات المسيرة للكشف عن الأشخاص داخل الشقق، ويتم حاليا التحقيق بأسباب الحريق من قبل الفرق المختصة من المختبر الجنائي بشرطة الشارقة لمعرف الأسباب وراء وقوعه.



وأدى الحريق الذي اندلع بالبرج إلى احتراق واجهته بشكل كامل وتضرر عدد من السيارات والشقق السكنية، وتم تسكين جميع السكان بفنادق بالقرب من البرج، إضافة إلى توفير احتياجاتهم ومستلزماتهم.

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وأظهرت المعلومات أن الحريق اندلع عند الساعة التاسعة و4 دقائق من مساء يوم الثلاثاء في برج مكون من 49 طابقاً منه 328 شقة سكنية ومواقف للسيارات أسفر عن إصابات بسيطة تم نقلها للمستشفى جميعها لتلقي العلاج والاطمئنان عليها.

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