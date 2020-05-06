الامارات | كتل ملتهبة..وواجهة سهلة الاشتعال .. تحديان واجها الدفاع المدني في حريق "برج النهدة"

شكرا لقرائتكم خبر عن كتل ملتهبة..وواجهة سهلة الاشتعال .. تحديان واجها الدفاع المدني في حريق "برج النهدة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير عام الدفاع المدني بالشارقة العقيد سامي خميس النقبي إن رجال الإطفاء واجهوا تحديات صعبة في مكافحة حريق برج ابكو أمس تمثلت في حاجتهم إلى الصعود قرابة 49 طابقاً من خلال الدرج لمكافحة الحريق من الداخل.



وأضاف لـ"الإمارات اليوم" من موقع الحريق إن فرق الإطفاء بذلت جهداً كبيراً كذلك في السيطرة الخارجية على النيران التي انتشرت سريعة على طول واجهة المبنى نظراً لأنها تعد قديمة نسبياً ومكونة من مادة الكلادينج سهلة الاشتعال، التي لم تعد تستخدم في الأبراج والبنايات الجديدة وفق اشتراطات الأمن والسلامة.



وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات ميدانية في الموقع، وتوزيع المهام بين رجال الإطفاء والإنقاذ، مؤكداً أنهم تصرفوا باحترافية وصلابة بالغين، إذ استلزم الأمر أن يحمل كل منهم معداته إلى الطوابق المرتفعة عبر الدرج، لمنع انتشار الحريق بالشقق.



وكشف أن كتل ملتهبة تساقطت من البرج أثناء الحريق وامتدت إلى بنايتين آخريين إحداهما تحت الإنشاء لكن تدخلت فرق الدفاع المدني سريعاً وتعاملت معهما، وتمكنت من احتواء الحريق في برج آبكو إلى أن استطاعت السيطرة عليه، لافتاً إلى أن هذا النوع من الحرائق يستغرق وقتاً أطول في مكافحته بسبب طبيعة المبنى لكن تم السيطرة عليه خلال قرابة ثلاث ساعات فقط، ومن ثم بدأت عمليات الاحتواء والتبريد.

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وأكد النقبي لـ"الإمارات اليوم" أن أنظمة السلامة والإطفاء داخل البرج عملت بشكل طبيعي، وتم استخدامها في عمليات الإطفاء بالإضافة إلى معدات وآليات الدفاع المدني الذي استخدم كذلك طائرات من دون طيار في مسح الحريق وتحديد مناطق انتشار النيران لمكافحتها.



وأشار إلى أن الحريق بدأ أولاً في طابق سفلي أعلى طوابق المواقف، ثم انتشر سريعاً في الطوابق العليا بسبب سهولة احتراق الواجهة، منوهاً بجهود فرق العمل الذين أظهروا احترافية وشجاعة في التعامل مع الحريق رغم صعوبته، وطبيعة موقع البرج الذي تحده أبراج وبنايات من مختلف الجهات.

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