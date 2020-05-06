الامارات | تشكيل تحالف لمكافحة فيروس «كوفيد-19» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل تحالف لمكافحة فيروس «كوفيد-19» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكلت مجموعة جهات في أبوظبي تحالفاً لمكافحة فيروس «كوفيد-19»، بالتعاون بين كل من «بلغ أند بلاي» وسوق أبوظبي العالمي، ودائرة الصحة و«ضمان» و«معاً» و«الاتحاد للطيران» و 7 من مقدمي الخدمات الصحية في الإمارة، وذلك لجلب أفضل الشركات الناشئة من حول العالم للتعاون في خوض التحدي ضد جائحة «كوفيد-19» في جميع أنحاء المنطقة.

ويوفّر التحالف مجموعة من خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ، تتضمن ندوات افتراضية عبر الإنترنت لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، والاستعانة بالشركات الناشئة المتخصصة من شبكتها المحلية والعالمية في مجالات عدة من ضمنها: الصحة والسفر وحلول المؤسسات، وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وغيرها.

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