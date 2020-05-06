الامارات | بالفيديو.. 12 إصابة في حريق بناية سكنية بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. 12 إصابة في حريق بناية سكنية بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استجابت طواقم الإسعاف الوطني إلى جانب فرق الدفاع المدني وشرطة الشارقة، قبل ساعات، لحريق اندلع في بناية سكنية في منطقة النهدة في الشارقة، نتج عنه 12 إصابة (10 بسيطة و 2 متوسطة) تم إسعافها في الموقع بعد إخلائها من قبل فرق الدفاع المدني ونقل ثلاثة منها الى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم.

وتفصيلا، ارسلت غرفة عمليات الإسعاف الوطني فور استلامها البلاغ 5 سيارات إسعاف ومركبة مستجيب أول، وتم تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع الإصابات المتعددة التي تضمنت تفعيل منطقة الفرز، والتصنيف وإجراء اللازم من ناحية تقديم الإسعافات، والإنذار المبكر للمستشفى لاستقبال الحالات المتوقعة.

وقد أدى تعاون وتكاتف وسرعة الجهات المستجيبة في التعامل مع الحدث إلى السيطرة على الحريق والحفاظ على سلامة جميع القاطنين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news