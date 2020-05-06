الامارات | صيانة 2136 محوّلاً كهربائياً في الشارقة خلال عام

شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة 2136 محوّلاً كهربائياً في الشارقة خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت هيئة كهرباء ومياه الشارقة من صيانة أكثر من 2136 محولاً، واستبدال 31 محولاً خلال الـ12 شهراً الماضية، وفق أفضل المواصفات في عدد من مناطق مدينة الشارقة، وذلك في إطار خطة الهيئة الشاملة واستراتيجيتها لتعديل وتطوير شبكات الكهرباء وتحقيق الثبات والاستقرار للشبكات وتلبية متطلبات التوسعات الجديدة.

وقالت الهيئة إن «مكتب الرحمانية للصيانة ومعالجة الأعطال نفذ خطة متكاملة خلال الأشهر الماضية لإنجاز صيانة هذه المحولات واستبدال بعضها»، مشيرة إلى أن «المناطق التي تمت صيانة محولاتها واستبدال بعضها هي الرحمانية، والنوف، والقراين والجرينة، والفلاح، ومطار الشارقة الدولي، والمدينة الجامعية، ومستشفى الجامعة، وأم فنين، ومويلح، والزاهية، والمنطقة الحرة».

Advertisements

وأوضحت أن صيانة المحولات واستبدالها يأتي في إطار حرص الهيئة على مواصلة التطورات الضرورية والتوسع في المشروعات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه من قبل المناطق التجارية والسكنية والصناعية.

وأضافت أن الهيئة تنفذ في كل عام مشاريع عدة لتطوير الشبكات واستبدال المحولات وصناديق الكهرباء القديمة بأخرى حديثة بالتعاون مع شركات عالمية وبمواصفات عالية الجودة، متوافقة مع أفضل معايير الأمن والسلامة، إذ يتم تصميم الصناديق الجديدة لتضفي جمالية على المكان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news