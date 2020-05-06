الامارات | «التربية» تمدد فترة الاختبارات المركزية إلى العاشرة ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تمدد فترة الاختبارات المركزية إلى العاشرة ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة التربية والتعليم تمديد فترة دخول الاختبارات المركزية حتى الساعة 10 ليلاً، تسهيلاً على الطلبة ومنحهم مساحة أكبر من الوقت، للتقدم لها وفي الوقت الذي يناسبهم.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن تمديد الفترة الزمنية لدخول الاختبارات، يعد مرونة تميز منظومة القياس الذكي، حيث يمكن للطالب اختيار أنسب وقت ليتقدم للاختبارات.

وانطلقت أول من أمس الاختبارات المركزية القصيرة للفصل الدراسي الثالث، والتي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم لطلبة المدارس الحكومية.

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واستهل الطلبة من الصفوف الرابع إلى الثاني عشر الاختبارات المركزية، التي تأتي ضمن منظومة التعلم الذكي والتعليم عن بعد، باختبار في مادة اللغة العربية وتبلغ مدته نصف ساعة.

وتعد هذه الاختبارات بديلة عن امتحان نهاية الفصل الدراسي للصفوف من 4 إلى 11. وتحسباً لأي طارئ ستتولى الوزارة تنفيذ اختبارات مركزية مرة أخرى (تعويضية)، وذلك في حال واجه الطلبة صعوبات معينة لم تمكنهم من حضور الاختبار الأساسي.

وكانت الوزارة نفذت، الشهر الماضي، تدريباً إلكترونياً تجريبياً إلزامياً، لقياس فاعلية نظام الاختبارات الإلكترونية لطلبة المدارس الحكومية، من الصفوف الخامس حتى الثاني عشر لجميع المسارات التعليمية.

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