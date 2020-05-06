الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسوم

تمنى قراء من شركة «اتصالات» ردّ رسوم خدمة الاشتراك بالقنوات الرياضية خلال هذه الأشهر للعملاء، إذ تم إلغاء جميع المباريات الرياضية، وبالتالي لم يستفد القراء من هذه الخدمة.

حلاقة

التزمت محال الحلاقة في عجمان بالإجراءات الاحترازية، حيث منعت الجلوس داخل المحال، إضافة إلى اعتماد نظام الحجوزات عبر الهاتف، والانتظار يكون خارج المحل.

مساعد

دعا قراء المصرف المركزي إلى إلزام البنوك بتغيير أو إلغاء خدمة المساعد الافتراضي، التي تعتمد على الرد الآلي للإجابة عن استفسارات المتعاملين، وقالوا إن تلك الخدمة عقيمة، ونادراً ما تنجح في إعطائهم الردود المناسبة عن استفساراتهم.

أسطوانات

استغرب قارئ من إصرار مندوب شركة لتوزيع أسطوانات الغاز على طلب زيادة سعرية، تقارب ضعف السعر الرسمي لتبديل الأسطوانة الفارغة، مبرراً ذلك بأنه السعر المتداول في السوق، وأنه إذا لم يحصل على تلك الزيادة فلن يعود مرة أخرى لتبديل الأسطوانة.

كمامات

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لاحظ قراء أن التلويح بغرامة الـ1000 درهم لمن لا يرتدي كمامة في مراكز التسوق، نجح في دفع الجميع إلى الالتزام بذلك، ما أعطاهم الشعور بالأمان أثناء التسوق، داعين الجهات المعنية إلى عدم التراخي في هذا الأمر، حفاظاً على صحة الجميع.

طيور

اقترح سكان في الشارقة فتح محال بيع طيور وأسماك الزينة خلال الفترة المسائية، بدلاً من الموعد الحالي بين التاسعة صباحا والثالثة عصراً، مؤكدين صعوبة التنقل في الفترة الصباحية، لاسيما مع ارتفاع درجات حرارة الطقس والصيام.

- يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

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