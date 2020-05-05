الامارات | بالفيديو.. نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية يصنعون كمامات ومستلزمات طبية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية يصنعون كمامات ومستلزمات طبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة يسهم من خلالها نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في تصنيع مستلزمات صحية من كمامات طبية وبدلات وقاية، بصورة تسهم في دعم جهود خطوط الدفاع الأولى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وبصورة يشارك فيها النزلاء بالجهود الوطنية المبذولة ضمن خطط دمجهم بالمجتمع المحلي وإعادة تأهيلهم وتطوير قدراتهم ليكونوا منتجين وصالحين في المجتمع.

ويعمل النزلاء من خلال هذه المبادرة التي تعد ضمن البرامج التأهيلية، وفقاً لمهاراتهم وإمكانياتهم في العمل، على خطوط إنتاج وفرتها الوزارة إلى جانب الأدوات والمواد اللازمة للتصنيع، ووفق أعلى المعايير العالمية واشتراطات التصنيع والتعليمات من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية بالدولة، وذلك بإشرافٍ فني وطبي من مختصين، مع مراعاة الالتزام التام بالتعليمات الطبية في التصنيع وسبل الوقاية والفحوص الوقائية إلى جانب حوافز خاصة ومكافآت تشجيعية للمشاركين.

وتسهم المبادرة في إشراك النزلاء بالجهود الوطنية ضمن تعزيز مسؤوليتهم المجتمعية، وفي إطار جهود متواصلة لتحقيق استراتيجية وزارة الداخلية في مساعدة النزلاء على تبني أفكار إيجابية تساعدهم على مواجهة الحياة بعد الإفراج عنهم، إلى جانب أن المبادرة تعبر عن تواصل مسؤول من قبل النزلاء مع العالم الخارجي، وتفاعلهم مع كل المتغيرات والظروف المجتمعية.

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كما من شأن المبادرة إعطاء النزلاء فرصةً لتطوير مهاراتهم الصناعية، بحيث تتعزز قدراتهم في إعادة الاندماج في المجتمع، بفضل الخبرات المهنية والعملية التي اكتسبوها من المشاركة في مشاريع تنموية وذات مردودات معنوية ومادية ومجتمعية.

وقد بدأ إنتاج هذه المستلزمات الطبية وتوزيعها على عدد من الفئات المجتمعية التي تستفيد منها، بالإضافة إلى دعم الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

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