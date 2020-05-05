الامارات | مختصون يرسمون خارطة طريق للوصول إلى «صفر» إصابة بـ «كورونا» في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون يرسمون خارطة طريق للوصول إلى «صفر» إصابة بـ «كورونا» في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسم أطباء مختصون خارطة طريق لتوجيه منحنى الإصابة بفيروس (كوفيد-19)، للهبوط التدريجي، وصولاً إلى الحالة «صفر» في الدولة، وذلك خلال أسابيع في حال تم الالتزام بها من أفراد المجتمع وفئاته كافة، وأكدوا أن تعديل المنحنى الوبائي للفيروس بالدولة، يرتكز على الوعي المجتمعي بالدرجة الأولى، والإجراءات الوقائية المطبقة من قبل الجهات المختصة اتحادياً ومحلياً.

وأكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، لـ«الإمارات اليوم»، أن الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي، والتقليل من الخروج من المنزل، ولبس الكمامات عند الخروج، إضافة إلى العمل والدراسة عن بعد، من أهم الأسباب التي ستساعد على بدء هبوط منحنى معدلات الإصابة بـ(كوفيد-19) في الدولة تدريجياً ليصل إلى «الصفر».

وذكرت أن دراسات التنبؤ الوبائي للأعداد المتوقعة كشفت أن الالتزام بكل إجراء من هذه الإجراءات السابقة، يسهم في تقليل حالات الإصابة بشكل ملحوظ، فيما تساعد الإجراءات مجتمعة في تقليل الحالات بنسبة قد تتعدى الـ50%، ما يسهم في اعتدال المنحنى الوبائي.

وحول تقييم الوضع الحالي لمعدل الإصابات في الدولة، قالت الحوسني: «من المؤكد أن الإجراءات التي تم وضعها تساعد بشكل ملحوظ في تقليل نسبة انتشار المرض في المجتمع، حيث لوحظ أن الدراسة والعمل عن بعد أسهما بحد كبير في تقليل الحالات لدى هاتين الفئتين من المجتمع، ودعت الجميع إلى الالتزام بالإجراءات كافة، والإسهام بشكل فعال في تقليل الحالات في الدولة».

من جانبها، شددت نائبة مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتورة ليلى الجسمي، على أهمية تعاون والتزام أفراد المجتمع بجميع الإجراءات الاحترازية لدعم إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجهات الصحية المعنية، أبرزها ضرورة المحافظة على نظافة اليدين، وغسلهما بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو المعقمات، مشيرة إلى أن غسل الأيدي هو أحد الإجراءات الأكثر فاعلية للحد من انتشار مُسبِّبات الأمراض وللوقاية من العدوى، بما في ذلك العدوى بفيروس (كوفيد-19).

وأوصت جميع فئات المجتمع بضرورة اتباع إرشادات الحجر الصحي، وتجنب الازدحامات، والتجمعات، والالتزام بالتباعد الجسدي، واتباع إرشادات تغطية الأنف والفم بالكمامات جيداً.

وأكدت أن الوضع الحالي لمعدل الإصابات في الدولة قيد السيطرة، وتشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع جميع المعلومات مع الجمهور وتحليل الوضع باستمرار، من خلال وسائل التواصل المختلفة.

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من جهته، حدد البروفيسور في جامعة غرب أونتاريو الكندية، استشاري طب الأطفال والأمراض المُعدية والمناعة، بمركز القلب الطبي في مدينة العين، الدكتور حسام التتري، حزمة إجراءات أساسية للوصول بمعدل الإصابة بـ(كوفيد-19) في الدولة إلى الصفر، تتمثل في ضرورة التزام أفراد المجتمع كافة بـ«المحافظة على مسافة آمنة بين الأشخاص، سواء في أماكن العمل أو التبضع، والبقاء في المنزل قدر الإمكان، بحيث لا يخرج غير شخص واحد فقط للتبضع وإحضار الأساسيات، والمحافظة على السلوك الصحي داخل المنزل عن طريق الإكثار من غسل الأيدي قبل تناول الطعام وبعده، وقبل وبعد لمس أي جسم غريب يدخل المنزل لأول مرة».

وأضاف: «من الضروري أيضاً تنفيذ عملية التعقيم المتواصل للأسطح كثيرة اللمس، مثل أيدي الأبواب والهواتف، وغيرها، مع ضرورة الالتزام بقاعدة عزل أي شخص مريض، سواء كان يعاني أعراض كورونا أم غيرها حتى يتعافى تماماً».

ولفت التتري أن الوصول إلى معدل الإصابة بفيروس كورونا إلى «صفر» في الدولة لايزال مبكراً، حيث من الضروري الوصول إلى قمة المنحنى أولاً، ومن ثم مرحلة تسطيح المنحنى، لتأتي بعد ذلك المرحلة الأخيرة وهي الهبوط التدريجي للوصول إلى حالة الإصابة «صفر».

وأكد أنه في حال تم الالتزام بهذه الإجراءات بدقة، من خلال فئات المجتمع، سيتم النجاح خلال فترة تراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع في تسطيح المنحنى، ومن بعدها يبدأ انخفاض الحالات تدريجياً حتى الوصول إلى «صفر» حالة.

التعايش مع الوباء

قال أخصائي طب المجتمع، المتحدث الرسمي باسم جمعية الإمارات للصحة العامة، الدكتور سيف درويش، إن «الأمراض المعدية عموماً لها دورة حياة، يجب التعايش معها، والالتزام بالتدابير الوقائية التي من شأنها الحد من انتشار العدوى».

ولفت إلى أن الوصول بمعدل انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة إلى «صفر» إصابة، هو مسؤولية المجتمع ككل، حيث إن الوعي الكامل في التعامل مع الفيروس، هو الرهان الحقيقي في القضاء عليه.

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