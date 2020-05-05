الامارات | بالفيديو.. خبراء ومزارعون: 9 مقترحات لمواجهة تحديات قطاع الزراعة بالدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. خبراء ومزارعون: 9 مقترحات لمواجهة تحديات قطاع الزراعة بالدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم خبراء وأصحاب مزارع تسعة مقترحات لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في الدولة، لتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خصوصاً عند الأزمات، مثل أزمة «كورونا».

وطالبوا الجهات المعنية بتقديم مزيد من الدعم لقطاع الزراعة، وخلق فرص عمل جديدة للكوادر المواطنة، ودعم خطط التسويق.

جاء ذلك خلال مجلس «الإمارات اليوم» الرمضاني عن بعد، الذي أقيم مساء الأحد الماضي، تحت عنوان «مستقبل الزراعة والأمن الغذائي»، وأدار جلسته رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، سامي الريامي.

وشارك في المجلس وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المناطق، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة سلطان علوان، ومدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في الوزارة حمد الظنحاني، وعدد من الخبراء وأصحاب المزارع، بحضور مدير تحرير «الإمارات اليوم» عبدالله بني عيسى، ورئيس قسم المحليات بالصحيفة أحمد هاشم عاشور.

وأكد سلطان علوان، أن حكومة الإمارات أولت القطاع الزراعي أهمية، منذ بداية الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه).

وأشار إلى أن «قطاع الزراعة يسهم بأكثر من مليون طن سنوياً من متطلبات السوق من الخضراوات والفواكه ومحاصيل أخرى، وهذا الرقم يعتبر جيداً في ظل الموارد المحدودة الداعمة للزراعة».

ولفت علوان إلى أن عدد المزارع في الدولة يبلغ حالياً 830 ألف مزرعة، ما يشير إلى التوسع في قطاع الزراعة بالإمارات.

من جانبه، قال مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في الوزارة، محمد الظنحاني: «تنفذ الوزارة العديد من الخطط لدعم الإنتاج الزراعي، وزيادته، منها إعداد (سياسة الإمارات للتنوع الغذائي)، ووضعت استراتيجية لتنفيذها، تهدف إلى تعزيز ودعم استدامة الغذاء».

وتابع: «أطلقت الوزارة مبادرات، منها تطوير (بوابة مزرعتي المستدامة)، التي تسهل الحصول على خدمات الإرشاد الزراعي، وتتضمن البوابة الكثير من التخصصات».

وقال خبير الأمن الغذائي، وصاحب مزرعة عضوية، الدكتور خالد الشامسي: «في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، شهد قطاع الزراعة تأسيس أكثر من 30 ألف مزرعة، منها 24 ألف مزرعة في أبوظبي، وتوافرت لها كافة الاحتياجات الأساسية من بنى تحتية وماء وشبكات ري وكهرباء، فساهمت في إيجاد تجارب وطنية تستحق الدعم في هذا القطاع، وكان أبرز نتائجها إيجاد كوادر وطنية تشرف على مزارعها بنفسها».

ولفت إلى أن منظمة الزراعة والأغذية، خلدت مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الشهيرة «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة»، وكتبتها على أكبر قاعاتها، ما يعني اعترافاً وثناء من المنظمة على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذا القطاع.

من جانبه، ذكر صاحب مزرعة، راشد المرر، أن «أهم مطلب يحتاجه كل مزارع، وجود سوق تجمعنا كمزارعين إماراتيين تحت شعار (منتج واحد)، وتكون نقطة وصل بيننا وبين التجار»، منوهاً بأن «المزارع الإماراتية في ليوا تنتج أكثر من 90 صنفاً من الفواكه، ورغم ذلك لا يوجد سوق يتواصل فيها المزارعون».

ولفت إلى أن المزارع الإماراتي إذا وصل بمنتجه إلى الأسواق فإن سعره ينخفض إلى أقل من النصف، والمثال على ذلك سعر «التين» في المزارع يراوح بين 60 و70 درهماً، ولكن الجهات المخصصة للبيع تشتريه بـ20 درهماً، ما يدفع بعض المزارعين المواطنين إلى التوقف عن العمل.

وفي رده على ملاحظة المرر، قال وكيل الوزارة المساعد، سلطان علوان: «تسويق المنتجات الزراعية المحلية يعد تحدياً لمسناه خلال زيارات وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني الزيودي، ولقاءاته مع المزارعين، وتم وضع استراتيجية لمعالجة هذا التحدي، إذ تم إجراء تعاقدات مع المحال التجارية، لتسويق منتجات المزارعين».

وأضاف: «جارٍ العمل على إنشاء شركة وطنية تعمل على تسويق منتجات المزارعين وطرحها في الأسواق تحت اسم (براند) معين».

واستعرض صاحب مزرعة «غراسيا»، حامد الحامد، خطوات التطوير التي شهدتها مزرعته، كنموذج للمزارع الإماراتية الشاملة.

ولفت إلى أن التحديات التي تواجه أصحاب المزارع من الصعب اختزالها في التسويق، ولكنها استراتيجية شاملة، ولذلك ابتكرنا مفهوم المزرعة الشاملة، التي تضم 10 إدارات، وحالياً تدير «غراسيا» أكثر من 120 مزرعة على مستوى الدولة، كما فتحت منافذ تسويقية لمنتجاتها.

وأضاف الحامد: «نعمل مع وزارة الداخلية على بناء نظام زراعي بالسجون، ولدينا مجموعة من نماذج المزارع سوف تطلق قريباً، منها أول مزرعة ابتكارية على مستوى العالم».

وفي تعليقه، قال محمد الظنحاني: «الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع، والوزارة لديها سياسة تعمل على تطويرها، ولذلك نحتاج إلى توحيد الجهود، لمعالجة التحديات كافة، كالتسويق».

ورأى صاحب مزرعة، حمد الفلاسي، أن المزارع المواطن يواجه تحديات عدة، أبرزها أن كلفة المنتج الزراعي المحلي تفوق أضعاف كلفة المستورد، ولذلك فإن المنافسة لا تكون متكافئة، وهذا يجعل المزارع الإماراتي يتحمل كلفة عالية دون مقابل، ما يضطر مزارعين إلى ترك العمل بهذا القطاع.

واقترح أن تفرض الدولة ضريبة مضافة على بعض السلع الزراعية المستوردة ذات الكلفة البسيطة، ما يحقق توازناً إلى حد ما بين المنتجات المحلية والمستوردة.

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أما صاحب مزرعة، عيسى الدبوس، فذهب إلى أن فكرة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية ممكنة، متابعاً: «علينا أن نضع استراتيجية تعمل خلال (3 سنوات)، على إيجاد رواد أعمال مواطنين بالمجال الزراعي، وإنشاء مزارع نموذجية للزراعة العضوية، ونحتاج إلى دورات خارج الدولة، وإيجاد رواد أعمال مواطنين بالمجال الزراعي، واستغلال المزارع النموذجية كمراكز أبحاث وإنشاء مزارع سياحية».

وطالب صاحب مزرعة، راشد العطر، باستراتيجية تعنى بالتكامل بين المزارعين، موضحاً أن هذه الاستراتيجية لابد أن تبدأ من القاعدة العريضة (المزارعين) حتى تصل إلى قمة الهرم (المسؤولين)، إذ ينقصنا وجود خبراء ومتخصصين يمدون المزارعين بمعلومات الشؤون الزراعية.

مظلة رئيسة

تساءل رئيس تحرير الصحيفة سامي الريامي عن جدوى وجود جهة محددة تتولى «الزراعة» في الدولة، لافتاً إلى أن النماذج الزراعية القائمة حالياً هي مجهودات فردية، ومن ثم فإنها بحاجة إلى مظلة رئيسة تحدد لكل مزرعة مجالاً معيناً، وتنظم الزراعة بحيث تكون متكاملة وليست تنافسية.

وأضاف أن كثيراً من القطاعات تنضوي تحت شركة تطوير، كشركة تطوير العقارات وغيرها، ولذلك فإن قطاع الزراعة يحتاج إلى شركة تطوير تدعم المزارعين بالمعرفة والمتابعة وتوفير المستلزمات والتمويل حتى تسويق منتجاتهم، مؤكداً أن مثل هذه الشركة سوف تحافظ على حيوية القطاع الزراعي واستمرارية رغبة الكوادر المواطنة في الاستثمار والعمل به، كما سوف تحد من العزوف عنه.

وأيد المتحدثون فكرة وجود شركة تكون منصة للارتقاء بالمنتج والتسويق، فيما سبل الدعم الأخرى متوافرة، لذلك ستكون هذه الشركة داعماً، وتضم شخصاً يمثل كل منطقة من مناطق الدولة.

التوصيات التسعة

1- دعم المبدعين والمبتدئين من الكوادر المواطنة في قطاع الزراعة.

2- إيجاد سوق للمنتجات الزراعية المحلية بأسعار مناسبة، وتكون نقطة اتصال بين المزارعين والتجار.

3- وضع استراتيجية لقطاع الزراعة تشمل جوانب العملية الزراعية من تأهيل المزارع حتى تسويق منتجه.

4- دعم منافسة المنتجات الإماراتية للمنتجات المستوردة ذات الأسعار المتدنية في ظل ارتقاع كلفة المحلي.

5- تطبيق ضريبة مضافة على المنتج المستورد بشكل رمزي حتى تتعادل كلفة المنتج المستورد مع المحلي.

6- وضع استراتيجية مدتها ثلاث سنوات لتحقيق أهداف عدة، منها إيجاد رواد أعمال، وإنشاء مزارع سياحية.

7- تعتمد وزارة التغير المناخي والبيئة تنظيم مجموعة من المجالس الزراعية على مستوى الدولة على مدار العام.

8- إنشاء شركة تطوير زراعي شبه حكومية لتكون منصة للارتقاء بالمنتج والتسويق.

9- تعين وزارة التغير المناخي والبيئة خبراء ومختصين يكونون مرجعاً للمزارعين في الشؤون الزراعية.

شاهد الجزء الأول من المجلس

شاهد الجزء الثاني من المجلس

شاهد الجزء الثالث من المجلس

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