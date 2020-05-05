الامارات | تقييد الدخول إلى مراكز التسوق ومتاجر التجزئة لمن دون الـ12 وفوق الـ60 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن تقييد الدخول إلى مراكز التسوق ومتاجر التجزئة لمن دون الـ12 وفوق الـ60 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن دخول مراكز التسوق والجمعيات والسوبر ماركت وجميع متاجر التجزئة خارج مراكز التسوق غير مسموح للأطفال دون سن الـ12 عاماً وللأشخاص الذين فوق 60 عاماً، وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، في إطار الاشتراطات الوقائية والاحترازية الخاصة بإعادة فتح المراكز التجارية في الدولة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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