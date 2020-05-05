الامارات | بالفيديو.. إنقاذ أوروبي وشقيقته تاها بالقرب من جبل جيس

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت الفرق المختصة التابعة لوزارة الداخلية بإنقاذ أوروبي وشقيقته تاها بالقرب من جبل جيس في إمارة رأس الخيمة. وقد تحرك فريق الإنقاذ في "الداخلية" فور تلقي بلاغ بعدم قدرة الأوروبي وشقيقته على العودة إلى المدينة والخروج من مكانهما في جبل جيس. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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