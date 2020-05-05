الامارات | بالفيديو ..حريق بواجهة أحد الأبراج السكنية بالنهدة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو ..حريق بواجهة أحد الأبراج السكنية بالنهدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعامل فرق إطفاء الدفاع المدني بالشارقة مع حريق شب بواجهة برج سكني بمنطقة النهدة بالشارقة، إذ تم إخلاء السكان، وجاري إخماد الحريق، وذلك بعد ورود بلاغ بالحريق لغرفة العمليات.

وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة أنه ورد بلاغ بوجود حريق بأحد الأبراج السكنية بمنطقة النهدة لغرفة العمليات المركزية بتمام الساعة 9:04 من مساء اليوم، وتم الاستجابة للبلاغ، وإخلاء السكان من البرج للسيطرة على الحريق، وجاري إخماد الحريق والتعامل معه من قبل الفرق المختصة.

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