- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو ..حريق بواجهة أحد الأبراج السكنية بالنهدة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعامل فرق إطفاء الدفاع المدني بالشارقة مع حريق شب بواجهة برج سكني بمنطقة النهدة بالشارقة، إذ تم إخلاء السكان، وجاري إخماد الحريق، وذلك بعد ورود بلاغ بالحريق لغرفة العمليات.
وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة أنه ورد بلاغ بوجود حريق بأحد الأبراج السكنية بمنطقة النهدة لغرفة العمليات المركزية بتمام الساعة 9:04 من مساء اليوم، وتم الاستجابة للبلاغ، وإخلاء السكان من البرج للسيطرة على الحريق، وجاري إخماد الحريق والتعامل معه من قبل الفرق المختصة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو ..حريق بواجهة أحد الأبراج السكنية بالنهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.