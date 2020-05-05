الامارات | منصور بن زايد يعتمد أسماء الفائزين بـ "خليفة التربوية"

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يعتمد أسماء الفائزين بـ "خليفة التربوية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية أسماء الفائزين بجائزة خليفة التربوية في دورتها الثالثة عشرة للعام 2019/2020، وعددهم 33 فائزاً وفائزة من داخل الدولة وعلى مستوى الوطن العربي موزعين على 9 مجالات و18 فئة تربوية .

كما اعتمد سموه منح جائزة فئة الأسرة الإماراتية المتميزة لعدد 3 أسر إماراتية تقديراً لدورهم المتميز في دعم مسيرة التعليم لأبنائهم .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة عن بعد، وأعلنت خلاله أمل العفيفي الأمين العام الجائزة وسعاد محمد السويدي نائب الأمين العام للجائزة أسماء الفائزين بدورتها الحالية .

وأكدت الأمين العام لجائرة خليفة التربوية أمل العفيفي على اعتزاز الجائزة بجميع الفائزين والمشاركين والمرشحين لدورتها الحالية ومختلف الدورات منذ انطلاقها .

وأوضحت العفيفي أن قائمة الفائزين للدورة الحالية شملت عدد 22 فائزاً وفائزة من داخل الدولة و 11 فائزاً وفائزة على مستوى الوطن العربي، مشيرة إلى وجود إقبال واسع خلال الدورة الحالية من مختلف عناصر العملية التعليمية على التنافس والترشح لهذه الجائزة التي تحمل اسماً غالياً على قلوبنا، وهو اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، كما تعتز الجائزة بترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد حكام الإمارات، وحرص سموهم على أن تتصدر منظومة التعليم في الدولة أجندة رؤية الإمارات 2071.

وأشادت العفيفي برؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وتوجيهات سموه بأن تكون جائزة خليفة التربوية في صدارة الجوائز التربوية المتخصصة محلياً واقليمياً ودولياً ، وهي الرؤية التي مكنت الجائزة من تحقيق الريادة في أداء رسالتها في نشر التميز وتحفيز العاملين في الميدان التربوي والأكاديمي على الإبداع وتدشين المبادرات والمشاريع التي تنهض بالطالب والمعلم والقيادة المدرسية، وتفتح مجالاً أمام الأسرة والجهات المجتمعية ذات العلاقة لدعم منظومة التعليم والإرتقاء بها وفق أفضل المعايير العالمية.

وأعلنت أمل العفيفي أن قائمة الفائزين بالجائزة للدورة الحالية جاءت كالتالي:

مجال التعليم وخدمة المجتمع ( فئة المؤسسات ) : الأرشيف الوطني عن مشروع " لجيل واعد".

مجال التعليم وخدمة المجتمع ( فئة الأسرة الإماراتية المتميزة ) : عائلة الشهيد محمد سعيد الخاطري من إمارة رأس الخيمة ، وعائلة السيد فهد خلفان ناصر الحساني من إمارة الفجيرة، وعائلة السيدة مريم محمد عبيد الزعابي من إمارة أبوظبي.

مجال المشاريع والبرامج التعليمية على مستوى الدولة والوطن العربي ( فئة المؤسسات ) : مركز الشارقة لصعوبات التعلم بدولة الإمارات العربية المتحدة عن " مشروع الإستكشاف " ، المعهد الوطني للتدريب التربوي بدولة فلسطين عن مشروع " التعلم لتنمية المجتمع".

مجال التأليف التربوي للطفل على مستوى الدولة والوطن العربي ( فئة الإبداعات التربوية) : الدكتورة هدى محمود جمال محمد من كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة عن المجموعة القصصية أطْفَالُ وأَبْطَالُ " السَّمَكَةُ مُرْجَانٌ وقِصَصٌ أُخْرَى "، الكاتب حمد قرني شحاته من نقابة اتحاد الكتاب بجمهورية مصر العربية عن رواية " رسائل جدي" ، والكتابة ماريا محمد دعدوش من دار نشر رومانه بالجمهورية العربية السورية عن رواية " القلب خلف الضلع تماماً".

من جانبها أكدت سعاد السويدي على نجاح الجائزة في الوصول إلى شرائح واسعة في الميدان التعليمي من داخل الدولة وعلى مستوى الوطن العربي، وقالت أن قائمة الفائزين شملت أيضا التالية أسمائهم :-

مجال التعليم العام ( فئة المعلم المبدع ) : أروى سالمين عبدالله الحيقي تخصص علوم الكمبيوتر من مدرسة سلامة بنت بطي للتعليم الأساسي ح2 بوزارة التربية والتعليم، إيمان أحمد مصطفى الجندي تخصص اللغة العربية من مدرسة أم كلثوم للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، إيمان مصطفى محمد إبراهيم تخصص مجال أول من مدرسة الإبداع للتعليم الأساسي ح1 بوزارة التربية والتعليم، جيهان حسني عبدالغفار سيد تخصص رياض أطفال من روضة المشرف بوزارة التربية والتعليم، خالد خليل الحوسني تخصص دراسات اجتماعية من مدرسة الخليل بن أحمد للتعليم الثانوي بوزاره التربية والتعليم، سماح رويفة هارون زعلوك تخصص فنون بصرية من مدرسة أذن للتعليم الاساسي ح1 بوزاره التربية والتعليم، عبدالله محمد بدارنه تخصص معلم صف من مدرسة النهروان للتعليم الاساسي ح1 بوزاره التربية والتعليم، عدوية عبدالله الشحي تخصص رياض أطفال من روضة النرجس بوزاره التربية والتعليم، علياء مصبح علي القايدي تخصص جيولوجيا من مدرسة مليحة للتعليم الاساسي والثانوي للبنات بوزارة التربية والتعليم، فوزية زين محمد أبوبكر تخصص اللغة العربية من مدرسة أم الفضل بنت الحارث للتعليم الأساسي بوزاره التربية والتعليم، نجلاء محمد محمد الفار تخصص رياض أطفال من روضة أطفال الهلال بوزاره التربية والتعليم .

مجال التعليم العام ( فئة المعلم المبدع عربياً ) : أحمد خضران الزهراني تخصص دراسات قرآنية من مدرسة الثالثة الابتدائية الرائدة بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، جوهرة بجاد الغامدي تخصص كيمياء من مدرسة الثانوية العاشرة بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، سمر حسن مرشد محمد تخصص الفيزياء من مدرسة إناث إربد الإعدادية الثالثة بوزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، عائده أحمد العتيبي تخصص تربية مهنية من مدرسة الثانوية 120، بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية .

مجال أصحاب الهمم ( فئة الأفراد ) : فاطمة سعيد راشد الصريدي تخصص علم إجتماع من مركز الفجيرة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع .

مجال أصحاب الهمم ( فئة المؤسسات والمراكز ) : مركز العين للرعاية والتأهيل من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم .

مجال التعليم العالي على مستوى الدولة والوطن العربي ( فئة الأستاذ الجامعي المتميز ) : الدكتور أحمد السيد عبدالعاطي الوكيل تخصص هندسة كهربائية من جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، الدكتور سنان فهد أحمد أبو قمر تخصص علم الوراثة الجزيئي النباتات (التكنولوجيا الحيوية النباتية) بجامعة الإمارات بدولة الإمارات العربية المتحدة . الدكتور محمد عبد العزيز مصطفى حبيب تخصص هندسه ميكانيكيه من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية، الدكتور سمير حمودة عطوة صقر تخصص الرياضيات من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية .

مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية ( فئة المعلم المتميز ) : مريم حارب سالم اليماحي تخصص اللغة العربية من مدرسة القرية للتعليم الأساسي ح2 بوزارة التربية والتعليم .

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مجال البحوث التربوية على مستوى الوطن العربي ( فئة البحوث التربوية): الأستاذ الدكتور أكرم فتحي مصطفى علي من جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية عن بحث بعنوان " أثر التدريب المنتشر على تنمية المهام الرقمية الاستكشافية والتشارك المعرفي لدى المعلمين وخفض الإخفاق المعرفي لدى تلاميذهم" ، الدكتور صالح علي يعن الله القرني من جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية عن بحث بعنوان " الدعم التنظيمي المدرك كمتغير وسيط في العلاقة بين القيادة الخادمة وسلوك الاستغراق الوظيفي: دراسة تطبيقية على معلمي المدارس الاهلية بمحافظة جدة" .

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