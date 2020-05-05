الامارات | افتتاح جسرين للمشاة والثالث قيد الإنجاز في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح جسرين للمشاة والثالث قيد الإنجاز في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جسرين للمشاة، الأول على شارع خالد بن الوليد في منطقة بر دبي، والثاني على شارع المرابع في منطقة القوز، كما تعمل على إنجاز ثالث في منطقة جميرا بيتش رزيدنس، وذلك في إطار تنفيذها للمشروعات التي تساهم في المحافظة على سلامة المشاة كما تعزز الربط بين المناطق والتجمعات السكنية والمحلات التجارية.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات المهندسة ميثاء بن عدي: «تم افتتاح جسرين للمشاة أمام الجمهور، يقع الجسر الأول على شارع خالد بن الوليد في منطقة بر دبي بالقرب من فندق اسكوت، حيث يعتبر من الشوارع التجارية الحيوية والمزدحمة على مدار السنة».

وأضافت: إن «الجسر الذي زود بمصاعد كهربائية سيعمل على تسهيل عملية انتقال الجمهور بين جانبي الشارع».

وتابعت: «الجسر الثاني يقع على شارع المرابع في منطقة القوز، ويخدم القاطنين في المنطقة السكنية وتجمعات العمال»، مشيرة إلى أن جسر المشاة الذي زود بطرق منحدرة يسهم في تنظيم تحركات العمال ومنع القطع العشوائي للطريق والتخفيف من الحوادث".

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وأفادت بأن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ جسر المشاة على شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس (JBR).

ولفتت إلى أن الجسر الذي يعد الأول من نوعه يتميز بوجود أربعة سلالم تربط الجهات الأربع على التقاطع، كما ينفرد بتصميمه الفريد الذي استوحي من طبيعة المباني في المنطقة والمواقع الساحلية، حيث ستكون جميع السلالم مغطاة لضمان راحة مستخدمي الجسر، فضلا عن تزويد الجسر بمصاعد كهربائية في جميع الجهات الأربعة للتقاطع.

ودعت بن عدي السكان والزوار إلى استخدام الجسور والأنفاق المخصصة لعبور الطريق، كما دعت سائقي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المحددة وتخفيفها عند أماكن عبور المشاة، حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.

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