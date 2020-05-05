الامارات | سيف بن زايد: قواتنا المسلحة الرمز الأبي للوحدة الوطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد: قواتنا المسلحة الرمز الأبي للوحدة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن لبنة الوحدة إحدى أهم مقومات الإمارات، الدولة والكيان والبنيان المجتمعي الراسخ، وجاءت خطوة توحيد القوات المسلحة الباسلة، ثمرة وحصنا منيعا لتحقيق الغايات السامية للدولة وضمان أمنها وتعزيز استقرار المنطقة والمحيط الإقليمي والإسهام بفاعلية في إرساء السلم العالمي.

وأضاف سموه - في كلمة وجهها عبر "مجلة درع الوطن" في الذكرى الرابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة - أن قرار توحيد القوات المسلحة كان تأكيدا على وحدة الصف والرؤية وتجسيدا للإرادة القوية والرغبة في تعزيز مكتسبات الوطن والحفاظ عليها والدفاع عن كيانها الاتحادي وأسرتها المتماسكة بصورة استشرفت المستقبل بعين الحكمة والرؤية التطلعية لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

وفيما يلي نص الكلمة: /نهضت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، على قيم ومبادئ الحق والوحدة والسلام والتعايش المجتمعي والرؤية الإنسانية ذات البعد العالمي، بما يتوافق مع رؤية وفكر مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، فكانت لبنة الوحدة إحدى أهم مقومات الإمارات، الدولة والكيان والبنيان المجتمعي الراسخ، وجاءت خطوة توحيد القوات المسلحة الباسلة، ثمرة وحصنا منيعا لتحقيق الغايات السامية للدولة وضمان أمنها وتعزيز استقرار المنطقة والمحيط الإقليمي والإسهام بفاعلية في إرساء السلم العالمي.

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ولقد كان القرار بتوحيد القوات المسلحة تأكيدا على وحدة الصف والرؤية، وتجسيدا للإرادة القوية والرغبة في تعزيز مكتسبات الوطن والحفاظ عليها والدفاع عن كيانها الاتحادي وأسرتها المتماسكة، بصورة استشرفت المستقبل بعين الحكمة والرؤية التطلعية لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

وحمل لواء الاتحاد ومسيرته المظفرة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي أكمل مسيرة القادة المؤسسين في دعم وترسيخ منجزات الإمارات ومسيرتها الحضارية، والدفع بقواتنا المسلحة نحو الأمام والتطور والارتقاء بمسيرتها المظفرة، يعاضده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وتسير الإمارات بقيادتها وشعبها من نجاحات إلى نجاحات أوسع، وستبقى قواتنا المسلحة كعهدها دوما، التجسيد الحقيقي للكيان الاتحادي، والرمز الأبي للوحدة الوطنية والسند الدائم للشرعية الدولية، ورمزا يفخر به الإماراتيون بما تبذله من جهد وعطاء في سبيل الدفاع عن أمن الإمارات وعزتها/.

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