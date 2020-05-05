الامارات | حاكم الفجيرة: توحيد القوات المسلحة الإماراتية محطة راسخة في مسيرة وطننا الاستثنائية بكل مفاصلها

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الفجيرة: توحيد القوات المسلحة الإماراتية محطة راسخة في مسيرة وطننا الاستثنائية بكل مفاصلها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن الذكرى الـ "44" لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية مناسبة تشكل محطة أساسية وراسخة في مسيرة وطننا الاستثنائية بكل مفاصلها، إذ جسد يوم السادس من مايو 1976 النظرة الثاقبة والرؤية العميقة للآباء المؤسسين حكام الإمارات، الذين أرسوا قواعد الاتحاد وقيمه الوطنية النبيلة، جاعلين أبناء الوطن هدف كل خطط التنمية واستراتيجياته، وتحقيق سعادة المجتمع أكبر اهتماماتهم.

واضاف في كلمة وجهها سموه عبر "مجلة درع الوطن" بمناسبة الذكرى الـ "44" لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية ان صرح اتحادنا المتين بات اليوم أشد قوة ومناعة بفضل تضحيات قواتنا المسلحة الإماراتية، التي تشكل خط الدفاع الأول عنه، ومصدر القوة ودرع الأمان التي تحمي هذه الأرض ومُقدّرات الوطن ومكتسباته الغالية.

وفيما يلي نص الكلمة: /بمزيد من الفخر والاعتزاز نحتفي بالذكرى الـ "44" لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، وهي المناسبة التي تشكل محطة أساسية وراسخة في مسيرة وطننا الاستثنائية بكل مفاصلها، إذ جسد يوم السادس من مايو 1976 النظرة الثاقبة والرؤية العميقة للآباء المؤسسين حكام الإمارات، الذين أرسوا قواعد الاتحاد وقيمه الوطنية النبيلة، جاعلين أبناء الوطن هدف كل خطط التنمية واستراتيجياته، وتحقيق سعادة المجتمع أكبر اهتماماتهم، وهو الأمر الذي أرسى قاعدة واثقة للبناء والازدهار، وبفضل هذه الرؤية الوحدوية تفوقت الإمارات عالمياً مستشرقة المستقبل في كل المجالات.

واليوم بات صرح اتحادنا المتين أشد قوة ومناعة بفضل تضحيات قواتنا المسلحة الإماراتية، التي تشكل خط الدفاع الأول عنه، ومصدر القوة ودرع الأمان التي تحمي هذه الأرض ومُقدّرات الوطن ومكتسباته الغالية، متمثلةً بأركان نهضته البشرية والتنموية والحضارية، لذلك كان الاحتفال بذكرى توحيد هذه القوات، احتفاء وطنياً بدعائم الاتحاد ومكتسباته التي حققها منذ التأسيس حتى اليوم.

Advertisements

وفي هذه المناسبة الجليلة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخواني أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب الإمارات الكرام، مثمنين معاً الدور الاستثنائي والرائد لقواتنا المسلحة في مسيرة البناء الوطنية، فخورين بإنجازات منتسبيها وهم يصلون الليل بالنهار للحفاظ على أمن الوطن، وليكونوا على أهبة الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس من أجل رفعة بلادهم ومساعدة أشقائها وحفظ السلام الإقليمي والمحلي.

وإننا إذ نفخر ونعتز بتضحيات رجال القوات المسلحة من أبناء الإمارات، نستذكر شهداءنا الأبطال الذي وهَبوا حياتهم وبذلوا أرواحهم في سبيل الوحدة الوطنية، والدفاع عن الأرض، وحفظ الشرعية والسلام في المنطقة، وسيبقون في ذاكرة الوطن أحياء تشعُّ بطولاتهم التي سطروها للتاريخ في سجلات الوطن الخالدة.

نجدد في هذه المناسبة المجيدة عهد الوفاء والولاء للوطن ولأبنائنا في القوات المسلحة، ونعاهدهم على مواصلة مسيرة النماء والازدهار بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات في مقدمة الركب الإنساني والحضاري/.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news