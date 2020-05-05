الامارات | القبض على شخص حطم زجاج عدد من السيارات في الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص حطم زجاج عدد من السيارات في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت الفرق الأمنية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من القبض على أحد الأشخاص بعد قيامه بتهشيم زجاج عدد من المركبات المتوقفة باحدى الأحياء في الشارقة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر من خلاله بقيامه بتحطيم زجاج عشرات السيارات.
وبينت شرطة الشارقة أنه تم توقيف الشخص الذي قام بتحطيم زجاج السيارات بعد ضبطه، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ، مؤكدة حرصها على تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان لكافة أفراد المجتمع، والقيام بمسؤوليتها في ضبط كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون والتعرض للممتلكات العامة والخاصة.
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