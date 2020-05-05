الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقيم

قامت إدارات مبانٍ سكنية في العديد من المناطق بتركيب أجهزة تعقيم في مداخل المصاعد مع بداية أزمة انتشار «كورونا»، لكنها تكون فارغة في كثير من الأوقات، ولا تهتم بإعادة تعبئتها.

قفازات

لاحظ قراء إلقاء بعض المستهلكين قفازات الأيدي التي يرتدونها داخل منافذ البيع عند الخروج من المنافذ على الأرض، ما يشوّه المظهر العام، إضافة إلى احتمالية التسبب بنقل العدوى للآخرين، داعين إلى التصدي لمثل هذه الممارسات بزيادة الوعي والتنبيه على إدارات المنافذ بوضع عدد أكبر من صناديق المخلفات بالقرب من المخارج.

نجاح

قال ذوو طلبة في مدرسة خاصة بأبوظبي إن مدرّس الصف نجح في خلق أسلوب محبب لطلبة الصف الخامس ورفع مستوى تحصيلهم، وجعلهم يحبون حصته عبر الـ«أون لاين»، تماماً كما كان الحال وقت ذهابهم إلى المدرسة، مطالبين بالاقتداء بهذه التجربة.

تحفيظ

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أكد أولياء أمور أن أبناءهم استفادوا كثيراً من الجهود التي تبذلها مراكز تحفيظ القرآن في تعليم أبنائهم عن بعد، إذ أتاحت فصولاً متكاملة ومنظمة عبر الإنترنت، ما أسهم في كسر الملل الذي يعيشه الأطفال بسبب كورونا، ومواصلة تعليمهم وتحفيظهم القرآن الكريم.

مبادرة

نوّه سكان في عجمان بمبادرة البلدية بتوزيع 4000 كمامة على ممارسي رياضة المشي حول الحدائق، بهدف حثهم على التقيد بالتدابير الاحترازية التي تطبقها الدولة للحفاظ على السلامة العامة والوقاية من جائحة «كورونا».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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