الامارات | 335 ألف فحص جديد لـ «كوفيد-19» في مصفح

شكرا لقرائتكم خبر عن 335 ألف فحص جديد لـ «كوفيد-19» في مصفح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن إطلاق مركز جديد للفحص الطبي بمنطقة مصفح لدعم مشروع المسح الوطني، الذي يهدف إلى توفير الفحوص الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لأكبر عدد ممكن من سكان إمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة وشرطة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة البلديات والنقل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ويهدف المشروع إلى إجراء 335 ألف فحص طبي للمقيمين والعاملين في منطقة مصفح على مدى الأسبوعين المقبلين ونشر الوعي بينهم بشأن الإجراءات الوقائية المطلوبة للحد من مخاطر الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى ما يتوجب عليهم فعله إذا ظهرت عليهم أعراض الإصابة.

وأنجزت دولة الإمارات أكثر من مليون فحص منذ تسجيل أول حالة إصابة أواخر شهر يناير الماضي، ما يضع الدولة في المركز السادس عالمياً من حيث عدد الفحوص.

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وتُعد المبادرة جزءاً من مهمة حكومة دولة الإمارات الرامية إلى فحص أكبر عدد ممكن من سكان الدولة وتقديم الرعاية الطبية الضرورية لمن يحتاجونها. ويلعب إطلاق مشروع المسح الوطني دوراً حيوياً في توفير منشآت فحص سهلة ومريحة لسكان منطقة مصفح. وبالإضافة إلى ذلك، تضمن المبادرة وصول السكان إلى فرق طبية ومتطوعين مدربين يتحدثون لغاتهم. وبدأت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي برنامجاً للتواصل مع شركات القطاع الخاص بهدف حث موظفيها على إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس كوفيد-19، ونشر الوعي بينهم حول هذا الفيروس. وستوفر دائرة البلديات والنقل وسائل نقل مجانية من وإلى مراكز الفحص.

وفي إطار مشروع المسح الوطني، قامت «صحة» ببناء مركز فحص جديد ستعمل على تشغيله بمساحة 3500 متر مربع وسيزيد من قدرة الفحوص اليومية في أبوظبي بنسبة 80٪. وجرى تصميم المركز المبني حديثاً بهدف ضمان الراحة والأمان لكل من الزوار ومتخصصي الرعاية الصحية. ويتميز المركز بتوفير أقصى قدر من الراحة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، وتسجيل الزوار وفرزهم وفحصهم دون أي تلامس.

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