الامارات | «طرق الشارقة» تصرف 10 ملايين درهم لأصحاب «أرقام الأجرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق الشارقة» تصرف 10 ملايين درهم لأصحاب «أرقام الأجرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المهندس يوسف صالح السويجي، عن بدء صرف المكافأة السنوية لأصحاب أرقام مركبات الأجرة القديمة، البالغ عددهم نحو 5000 مواطن، والمشغَلة من طرف شركات الامتياز والتي تقع تحت مظلة الهيئة، حيث تم صرف 2000 درهم لكل رقم، بإجمالي 10 ملايين درهم.

وبيّن إن هذه الخطوة تأتي التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن حرص سموه على متابعة المواطنين وأوضاعهم المعيشية، ومنهم ملاك أرقام الأجرة، لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة، وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم، وتجسيداً لمفهوم التكافل الاجتماعي السائد بين أفراده.

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