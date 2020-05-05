الامارات | وثيقة للحماية من انتقال «كورونا» عبر الطعام

شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة للحماية من انتقال «كورونا» عبر الطعام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون والتنسيق مع الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الغذاء (إنفوسان)، وثيقة معرفية متكاملة لأبرز القضايا المتعلقة بفيروس «كورونا» والغذاء، وإجراءات الوقاية من انتقال العدوى في المنشآت الغذائية وعند تداول الغذاء، لتعزيز وعي السلطات المعنية بسلامة الغذاء ومتداوليه والمستهلكين بممارسات الوقاية من الفيروس.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة في الهيئة، موزة سهيل المهيري، إن الهيئة تسعى من خلال الوثيقة لتعزيز الجانب المعرفي لدى العاملين في مجال الغذاء والمستهلكين، وإثراء خبراتهم بالممارسات الغذائية الصحيحة والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الإنتاج والتوريد والتداول والاستهلاك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news