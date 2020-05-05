الامارات | أكاديمية سيف بن زايد تؤهل 20 محاضراً في التدريب الإلكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية سيف بن زايد تؤهل 20 محاضراً في التدريب الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية دورة حول استخدام التطبيقات الإلكترونية عن بُعْد، بمشاركة 20 محاضراً من الأكاديمية، واستهدفت الدورة التي نفذتها إدارة المعاهد الشرطية والأمنية ومركز التدريب الافتراضي، التابعان للأكاديمية، تزويد المشاركين بمهارة استخدام التطبيقات الذكية والإلكترونية في العملية التدريبية، من خلال تعريفهم بالتدريب الإلكتروني وأهميته وخصائصه، وتعريفهم بالفرق بين التدريب الإلكتروني والتعلم الإلكتروني، وتطبيقات التحول من التدريب التقليدي إلى التدريب الإلكتروني.

وأكد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، العميد ثاني بطي الشامسي، حرص شرطة أبوظبي على رفع مهارات المدربين والمحاضرين، وتمكينهم من الاستخدام الأمثل لأنظمة التدريب عن بُعْد، والاستفادة الفعلية من التطبيقات الذكية في التدريب.

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