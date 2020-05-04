الامارات | تدهور صهريج مياه يغلق 5 مسارات في شارع الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور صهريج مياه يغلق 5 مسارات في شارع الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب حادث تدهور صهريج مياه على شارع الشيخ محمد بن زايد في إغلاق خمسة حارات، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور العميد سيف مهير المزروعي الذي أشار إلى الدوريات المرورية انتقلت على الفور إلى المكان الحادث، مع الإدارات المختصة، وتم استخدام الرافعات في إزالة الصهريج، وإعادة حركة السير إلى مسارها الطبيعي.

وأفاد بأنها الحادث وقع نتيجة فقدان السيطرة من قبل السائق على المركبة الثقيلة ما أدى إلى تدهورها قبل مخرج شارع الورقاء، في الاتجاه المؤدي إلى أبوظبي، مطالباً السائقين بالقيادة بحذر والالتزام بالقيادة الآمنة تفادياً للحوادث.

إلى ذلك أصيب سائق آسيوي انحرف بمركبته فجأة إلى الجهة اليمنى من شارع الإمارات في الاتجاه المؤدي إلى أوظبي وفقد السيطرة عليها حتى اندفعت إلى خارج الطريق واصطدمت بعمود إنارة ما أدى إلى إصابته بإصابته بإصابات بليغة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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