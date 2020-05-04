الامارات | مجموعة القيسي تهدي 60 حقيبة تعليمية لموظفي «إسعاف دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة القيسي تهدي 60 حقيبة تعليمية لموظفي «إسعاف دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت مجموعة القيسي، دعما لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عبارة عن 60 حقيبة تعليمية تحوي أدوات التعلم عن بعد مع جميع الملحقات، لأبناء موظفي المؤسسة الذين يتعلمون عن بعد تخفيفاً عن أسرهم وتعزيزاً لبرامجهم التعليمية وتحقيقا لسياسة المؤسسة في إسعاد الموظفين.



وتضم كل حقيبة جهاز آيباد، وسماعة، وتليفون محمول، وبور بنك، وشاحن إضافي، وسيتم تخصيصها لأسر الموظفين الذين يعولون أكثر من طالب سواء في المرحلة الأساسية أو الجامعية.

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وقال رئيس مجموعة القيسي نائب رئيس مجلس الأمناء بكلية مينا للإدارة، سالم القيسي، إن «الظروف التي نمر بها تستدعي التعاون والتكاتف بين جميع الأطراف المعنية للعمل معاً على ضمان سلامة وأمان وصحة مجتمعنا ويأتي هذا الدعم بمثابة دليل على التقدير والإجلال الذي يحظى به أبطال خط الدفاع الأول من الميدانيين في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وتأكيداً على التزامنا المتواصل بدعم المجتمع وتحقيق السعادة لاطرافه بكافة السبل المتاحة».



وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، أن هذه المبادرة تعبر بالفعل عن شعور وطني واحساس عميق بالمسؤولية وما ينبغي القيام به من تعاون بين جميع أفراد المجتمع مواكبا للجهود المبذولة لمواجهة ومحاصرة وباء كورونا.

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