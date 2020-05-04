الامارات | حمدان بن محمد: حكومة دبي تضع تأمين احتياجات المواطنين والمقيمين ضمن أول أولوياتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: حكومة دبي تضع تأمين احتياجات المواطنين والمقيمين ضمن أول أولوياتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لاستعراض خطط عمل لجنة دبي للأمن الغذائي.

وقال سموه إن "هدفنا هو تعزيز قدراتنا على مواجهة الأزمات ودعم كل الجهود في سبيل تحقيق هذا الهدف، نطالب كل الجهات الحكومية بتوحيد جهودها لضمان توفير مختلف السلع بأسعار مناسبة لكل المستهلكين في شتى الظروف".

وأضاف سموه "نحن على أتم الاستعداد ولدينا مخزون استراتيجي كافٍ من مختلف السلع الأساسية، حكومة دبي تضع تأمين احتياجات المواطنين والمقيمين ضمن أول أولوياتنا، ولدينا فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة استجابة لتداعيات الأزمة الحالية".

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