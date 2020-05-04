الامارات | «صحة» تفتتح مركزاً لإجراء 335 ألف فحص «كورونا» لعمال «المصفح»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تفتتح مركزاً لإجراء 335 ألف فحص «كورونا» لعمال «المصفح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن إطلاق مركز جديد للفحص الطبي بمنطقة مصفح لدعم مشروع المسح الوطني وذلك لإجراء 335 ألف فحص طبي للمقيمين والعاملين في منطقة مصفح على مدى الأسبوعين المقبلين ونشر الوعي بينهم بشأن الإجراءات الوقائية المطلوبة للحد من مخاطر الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى ما يتوجب عليهم فعله إذا ظهرت عليهم أعراض الإصابة.

وأكدت صحة أن المشروع يهدف إلى توفير الفحوص الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأكبر عدد ممكن من سكان أبوظبي، وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة وشرطة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة البلديات والنقل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مشيرة إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بدأت برنامجاً للتواصل مع شركات القطاع الخاص بهدف حث موظفيها على إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس (كوفيد-19) ونشر الوعي بينهم حول الفيروس، وستوفر دائرة البلديات والنقل وسائل نقل مجانية من وإلى مراكز الفحص.

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وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعد جزءاً من مهمة حكومة الإمارات الرامية إلى فحص أكبر عدد ممكن من سكان الدولة وتقديم الرعاية الطبية الضرورية لمن يحتاجونها، حيث أنجزت الدولة أكثر من مليون فحص منذ تسجيل أول حالة إصابة أواخر شهر يناير الماضي، ما يضع الدولة في المركز السادس عالمياً من حيث عدد الفحوص، لافته إلى أن إطلاق مشروع المسح الوطني، يلعب دوراً حيوياً في توفير منشآت فحص سهلة ومريحة لسكان منطقة مصفح، كما تضمن المبادرة وصول السكان إلى فرق طبية ومتطوعين مدربين يتحدثون لغاتهم.



وفي إطار مشروع المسح الوطني، أشارت صحة إلى قيامها ببناء مركز فحص جديد بمساحة 3500 متر مربع ليزيد من قدرة الفحوص اليومية في أبوظبي بنسبة 80٪، حيث سيكمل المركز البنية التحتية للرعاية الصحية الموجودة بالفعل في منطقة مصفح، بما في ذلك مركز المسح الوطني في حوض 42، ومركز المسح الوطني في حوض 1 (عيادة مصفح القديمة)، والتي جرى تجديدها من قبل «صحة» من أجل هذا المشروع ويمكنها استقبال 7500 زائر يومياً، لافته إلى أن مشروع المسح الوطني سيتم دعمه من خلال منشأتين إضافيتين يديرهما مستشفى برجيل، ومركز العاصمة للفحص الصحي، بطاقة استيعابية تبلغ 3500 زائر يومياً لكل منهما.

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