مجموعة القيسي تهدي 60 جهازا تعليميا ( عن بعد ) لموظفي إسعاف دبي

قدمت مجموعة القيسي والتي يمثلها رجل الأعمال سالم القيسي دعما لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عبارة عن 60 جهازا تعليميا عن بعد مع ملحقاته لأبناء موظفي المؤسسة الذين يتعلمون عن بعد تخفيفا عن اسرهم و تعزيزا لبرامجهم التعليمية وتحقيقا لسياسة المؤسسة في اسعاد الموظفين

وقدمت مجموعة القيسي ٦٠ جهاز آيباد و ٦٠ سماعة و ٦٠ تليفون محمول و ٦٠ بور بنك و ٦٠ شاحن إضافي وسيتم تخصيصهم لأسر الموظفين الذين يعولون اكثر من طالب سواء في المرحلة الأساسية او الجامعية

وقال سالم القيسي رئيس مجموعة القيسي نائب رئيس مجلس الأمناء بكلية مينا للإدارة إن الظروف التي نمر بها تستدعي التعاون والتكاتف بين جميع الأطراف المعنية للعمل معاً على ضمان سلامة وأمان وصحة مجتمعنا ويأتي هذا الدعم بمثابة دليل على التقدير والإجلال الذي يحظى به أبطال خط الدفاع الأول من الميدانيين في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وتأكيداً على التزامنا المتواصل بدعم المجتمع وتحقيق السعادة لاطرافه بكافة السبل المتاحة.

واعرب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سعادة خليفة الدراي عن بالغ شكره للقيسي على هذه المبادرة الطيبة والتي تعبر بالفعل عن شعور وطني واحساس عميق بالمسؤولية وما ينبغي القيام به من تعاون بين جميع أفراد المجتمع مواكبا للجهود المبذولة لمواجهة ومحاصرة وباء كورونا .

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