Sugargram تزين موائد شهر رمضان الكريم بتحلية مميزة Sugargram تطرح تشكيلتها الجديدة من قطع الكب كيك الصغيرة احتفاءً بالشهر الفضيل

لأن قطع الكب كيك الصغيرة تساعد على منح الجسم الطاقة خلال ساعات الصيام في شهر رمضان القادم، أعلنت Sugargram في دبي عن طرح قطع الكب كيك المفضلة ضمن موائد الإفطار والسحور بنكهاتها الرمضانية الشهية. وتتوفر خدمة التوصيل لهذه الهدية الرمضانية الرائعة من Sugargram مباشرةً إلى منازلكم في موعد الإفطار حاملة معها أطيب الأمنيات بصيام مقبول وإفطار شهي.

وتستوحي هذه التشكيلة المتميزة إلهامها من أوقات الشهر الفضيل الرائعة، وتضم قطع كب كيك بالنكهات المنزلية، مثل الزعفران، والتمر، والقهوة، وشراب فيمتو، وشاي كرك!

استمتعوا بقطع شارليز سافرون الغنية بنكهة الزعفران مع الفانيلا، التي لن تتمكنوا من مقاومتها أبداً. تجمع هذه القطع نكهة الزعفران اللاذعة، والتي تُعدّ أهم التوابل، مع الفانيلا التي تغطيها بطبقة لذيذة من الحلاوة أما قطع كب كيك بنكهة التمر فتمنح مذاقاً مبهجاً، وتشكل خياراً مثالياً خياراً لكسر الصيام مع قطعة دايت موس بنكهات مختلفة. وتتفرد قطع كب كيك فيمتو بنكهتها القوية والشهية دوماً، كما في قطعة كب كيك آنا فيمتور! وتتضمن تشكيلة الكب كيك الرمضانية خيارات جديدة مثل بلاك تشاينا، ذات المذاق اللائع والرائحة الفواحة؛ وكب كيك شاي كرك الشهير في منطقة الشرق الأوسط! وتضم تشكيلة Sugargram الرمضانية أيضاً قطع كب كيك لوف روزي الوردية والهشة والمحشوة بشوكولاتة نوتيلا الرائعة لتشكل الهدية الأجمل للأحبة.

وتحتوي علب Sugargram الرمضانية على 25 قطعة كب كيك صغيرة مقابل 125 درهم إمارتي، أو 5 قطع كب كيك صغيرة مقابل 30 درهم إماراتي. وتتم تعبئة العلب التي تضم 25 قطعة بشكل مسبق وتضاف إليها هدية تذكارية. ويمكن للعملاء اختيار نكهة الهدية الرمضانية من بين نكهات Sugargram المتنوعة، مثل أوريانا جراندي، أو بيسك بيكي، أو جيلي جينيفر، أو مسز ويزلي.